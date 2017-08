Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta se po zmagi in dveh porazih uvrstila v izločilne boje. Foto: Srdjan BoBo Sorodne novice Zemljak in Pokeršnik namučila olimpijska podprvaka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zemljak in Pokeršnik med 24 dvojicami v Evropi

Izločilni boji se začenjajo v petek

17. avgust 2017 ob 14:47

Jurmala - MMC RTV SLO

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta se v Latviji uvrstila v drugi del evropskega prvenstva v odbojki na mivki. Na odločilni tekmi v Jurmali sta bila s 24:22 in 21:19 boljša od Norvežanov Mathiasa Bernstena in Sveina Solhauga.

Z zmago sta si zagotovila uvrstitev med najboljših 24 dvojic.

"Težko je reči, v kakšni meri sva to uvrstitev pričakovala. Na vsaki tekmi igrava na zmago in mislim, da sva to pokazala že na prvi tekmi na prvenstvu pa tudi proti Poljakoma. Po včerajšnjih porazih sva bila oba razočarana, saj sva na obeh tekmah imela priložnosti, da nasprotnike premagava. Proti Norvežanoma je bilo tako še vse odprto. Poizkusila sva se čim bolje pripraviti, saj sva vedela, da bova, če bova vsaj približno odigrala tako, kot sva sposobna, zmagala. Ne bom rekel, da je pričakovano, sva se pa vseeno nadejala uvrstitve v izločilne boje," je dejal Zemljak.

S kom se bosta Slovenca pomerila v prvem krogu izločilnih bojev, bo znano ob 17.30, ko bo v Jurmali potekal žreb. "Za naprej bomo videli, kaj nama bo žreb prinesel. Vsekakor pa je uvrstitev med najboljših 24 dvojic še ena potrditev tega, da dobro delava, da se približujeva svetovnemu vrhu in da sva v koraku z najboljšimi ekipami. Najin cilj je seveda zmagati tudi naslednjo tekmo, ne glede na to, kdo bo najin nasprotnik," je pred petkovim obračunom še dodal Zemljak.

