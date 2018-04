Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk (fotografija je iz Kranjske Gore) sta ostala brez četrtfinala na Tajskem. Foto: OZS Dodaj v

Boženk in Pokeršnik v Satunu ostala brez četrtfinala

Nastopila kot osma nosilca

10. april 2018 ob 14:17

Satun - MMC RTV SLO, STA

Slovenska odbojkarja na mivki Tadej Boženk in Danijel Pokeršnik sta na turnirju svetovne serije v tajskem Satunu osvojila deveto mesto, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

V osmini finala sta bila od njiju boljša Japonca Kacuhiro Širatori in Jauja Ageba, po hudem boju sta izgubila s 13:21, 21:19 in 24:26,

Boženk in Pokeršnik sta na turnirju na Tajskem nastopila kot osma nosilca in se tako izognila kvalifikacijam. Na glavnem delu turnirja sta igrala v skupini A in morala najprej priznati premoč Avstralcema Zacheryju Schubertu in Timu Dicksonu, ki sta bila uspešnejša z 21:13 in 21:19. V nadaljevanju sta si Slovenca z zmago nad Japoncema Koičijem Nišimuro in Jujem Košikavo z 21:18 in 21:17 zagotovila nastope v izločilnih bojih.

Njuna nasprotnika v boju za uvrstitev v četrtfinale sta bila japonska predstavnika Širatori in Ageba. Več sreče sta imela tekmeca, ki sta obračun dobila po treh nizih.

Začetni udarec ni tako uspeval

"Za nama je prvi turnir, začetek sezone in način, da nabereva čim več točk za kasnejše nastope na turnirjih višje ravni. Na tekmah tukaj, na Tajskem, nama začetni udarec ni tako uspeval kot sicer, sama igra pa je lepo stekla. V ključnih trenutkih je morda zmanjkalo tudi nekaj sreče, a greva lahko z dvignjenima glavama naprej na Kitajsko, kjer se bo odvijal precej močnejši turnir, kot je bil ta v Satunu," je prvi skupni nastop v svetovni ligi ocenil Pokeršnik.

Skušala bosta pokazati vse

Boženk in Pokeršnik bosta nastope v Šjamenu (Xiamen) začela 18. aprila. "Na Kitajskem naju čakajo močnejše ekipe, začeti bova morala v kvalifikacijah. Skušala bova pokazati vse, kar znava in se uvrstiti na turnir. Če nama ne uspe, še vedno ostaja turnir v Maleziji, na katerem sva že uvrščena na glavni del turnirja, in tam bo vseeno prostor za kakšen spodrsljaj več," je še dodal Pokeršnik.

