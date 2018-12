Chiappini objavil seznam odbojkaric za Islandijo in Izrael

Začetek priprav 26. decembra v Mariboru

11. december 2018 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo na začetku januarja odigrala še zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Turčija, Poljska, Slovaška in Madžarska.

Selektor Slovenije Alessandro Chiappini je na priprave povabil 16 igralk, med njimi tudi Saro Hutinski in Lano Ščuka, ki sta prvi del izpustili. Slovenska dekleta v skupini z Belgijo, Izraelom in Islandijo trenutno zasedajo drugo mesto. To še vodi na prvenstvo stare celine, na katerem so Slovenke do zdaj igrale enkrat, leta 2015, in osvojile 13. mesto.

Slovenske odbojkarice so kvalifikacije začele s prepričljivima zmagama proti Izraelu in Islandiji, dvakrat so morale priznati premoč Belgijkam, ki so si že priigrale nastop na prvenstvu.

5. januarja z Islandijo, 9. z Izraelom

Naslednje tekmice Slovenk bodo Islandke, ki bodo v mariborski dvorani Lukna gostovale 5. januarja in so za zdaj še brez zmage. Tekma proti Izraelu, ki je v evropski razvrstitvi uvrščen dve mesti nad Slovenijo (na 23. mesto) in ki bo v skupini A odločila še drugega potnika na evropsko prvenstvo, bo 9. januarja v Raanani.

Reprezentanca bo priprave začela 26. decembra v Mariboru, kamor je selektor Alessandro Chiappini povabil 16 igralk, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Na selektorjevem spisku so praktično vse najboljše slovenske odbojkarice, vključno s Saro Hutinski in Lano Ščuka, ki sta prvi del kvalifikacij po dogovoru s selektorjem oz. zaradi poškodb izpustili. V izbrano vrsto se po težavah s poškodbami vrača Nika Blagne.

Dve zmagi prinašata nastop na evropskem prvenstvu

"Pred nami sta še dve tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo in vesel sem, da bomo imeli na voljo vse igralke s seznama, medtem ko nekaterih iz objektivnih razlogov tokrat žal ni. V kvalifikacije gremo z zavedanjem, da imamo vse v svojih rokah. Dve zmagi nam namreč prinašata nastop na evropskem prvenstvu in s takim razmišljanjem se moramo pripravljati na tekmi. Priprave bodo kratke, ampak vseeno upamo, da bo ekipa na obeh tekmah, v Mariboru in v Izraelu, delovala na najvišji mogoči ravni," je povedal italijanski strokovnjak na klopi Slovenije.

Seznam vabljenih igralk

Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič, Sara Pogačar;

Sprejemalke: Ana Marija Vovk, Pia Blažič, Lana Ščuka, Žana Zdovc Sporer, Anita Sobočan;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar, Sara Hutinski;

Korektorici: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Prosti igralki: Nika Blagne, Veronika Mikl.

A. V.