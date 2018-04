Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Glavni cilj slovenskih odbojkarjev je svetovno prvenstvo, ki bo septembra. Foto: EPA Slobodan Kovač se je odločil, da bo v evropski ligi pomladil ekipo. Foto: BoBo Dodaj v

Kovač bo v evropski ligi kalil upe za prihodnost

Julija začetek priprav za svetovno prvenstvo z vsemi orožji

17. april 2018 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač je objavil spisek 18 igralcev, na katere bo računal v evropski ligi. V pomlajeni izbrani vrsti so štirje novinci.

Slovenska reprezentanca bo v letošnji sezoni nastopila v evropski ligi, naše odbojkarje pa čaka tudi zgodovinski prvi nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. V evropski ligi se bo naša izbrana vrsta predstavila brez najizkušenejših. Manjkali bodo Tine Urnaut, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Alen Šket, Jani Kovačič, Danijel Koncilja in Gregor Ropret.

Ob že standardnih članih reprezentance, Janu Kozamerniku, Sašu Štalekarju, Tončku Šternu in Urbanu Tomanu ter občasnih reprezentantih Žigi Šternu, Klemnu Hribarju in Diku Puriću, bodo priložnost za dokazovanje dobili tudi štirje novinci, podajalec Uroš Planinšič, korektor Jernej Detela in sprejemalca Jure Okroglič in Primož Vidmar.

Kovač, ki mu bosta pomagala Samo Miklavc in Sebastijan Škorc, bo odbojkarje prvič zbral 30. aprila v Kranjski Gori. Reprezentanca bo tam ostala vse do odhoda na Nizozemsko, kjer jo 20. maja čaka prvi obračun v evropski ligi. Iz Doetinchena bodo slovenski odbojkarji odpotovali v ukrajinski Ivano-Frankivsk, pred domačimi navijači pa se bodo prvič predstavili 27. maja v Mariboru, ko bodo igrali proti Turčiji. Sledili bodo še gostovanje v Turčiji (30. maja) in domači tekmi proti Ukrajini in Nizozemski, 3. oziroma 6. junija. Evropska liga se bo končala 13. in 14. junija, z zaključnim turnirjem najboljših ekip iz vseh treh skupin in organizatorja, ki za zdaj še ni znan.

Drugi del priprav bo reprezentanca, takrat v polni zasedbi, začela julija, ko se bodo slovenski odbojkarji pripravljali na nastop na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Slovenski odbojkarji bodo igrali v skupini A v Firencah, skupaj z Dominikansko republiko, Japonsko, Belgijo, Argentino in Italijo.

Tik pred odhodom na svetovno prvenstvo, od 6. do 8. septembra, bo pri nas potekal še močan pripravljalni turnir, na katerem bodo ob Sloveniji nastopile še tri elitne reprezentance z vrha svetovne lestvice, ZDA, Kanada in Iran.

