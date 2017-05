Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenke so turnir na Portugalskem začele s porazom proti Nemčiji. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Odbojkarice v boju za SP najprej s favoriziranimi Nemkami Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarice nemočne proti Nemkam

Pet tekem v petih dneh

31. maj 2017 ob 17:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Viana do Castelu v 1. krogu kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na svetovno prvenstvo izgubila s favorizirano Nemčijo z 0:3.

Nizi so se končali na 18, 20 in 22. Danes bosta v Vaina do Castelu na sporedu še dve tekmi, ob 18.30 se bosta pomerili Portugalska in Francija, ob 21.30 pa Finska in Estonija.

V drugem krogu turnirja za preboj na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Japonskem, bodo slovenske odbojkarice, ki jih vodi novi selektor Alessandro Chiappini, v skupini F v četrtek ob 16. uri igrale s Francijo.

Prvo mesto na turnirju vodi neposredno na prvenstvo, drugo v dodatne kvalifikacije. Ritem turnirja bo neusmiljen, saj bo treba v petih dneh odigrati pet tekem.

