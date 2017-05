Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenke so turnir na Portugalskem začele s porazom proti Nemčiji. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Odbojkarice v boju za SP najprej s favoriziranimi Nemkami Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premalo sproščene, da bi lahko presenetile Nemke

Pričakovan poraz za uvod, v četrtek proti Franciji

31. maj 2017 ob 17:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Viana do Castelu v 1. krogu kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na svetovno prvenstvo izgubila z Nemčijo z 0:3.

Nizi so se končali na 18, 20 in 22. Vlogo favoritinj so nemške odbojkarice, večina igralk prihaja iz vrst državnih prvakinj, ekipe Palmberg Schwerin, upravičile, vendar so se morale za zmago potruditi. Odločala je njihova večja zbranost v končnicah nizov. V prvem je Slovenija korak držala do zaostanka 17:19, v drugem do 19:20, v zadnjem pa je bilo 21:23.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je tekmo začel z Evo Mori, Lano Ščuko, Anito Sobočan, Sašo Planinšec, Tino Grudino, Izo Mlakar in prosto igralko Majo Pahor.

V drugem krogu turnirja za preboj na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Japonskem, bodo slovenske odbojkarice v skupini F v četrtek ob 16. uri igrale s Francijo.

Prvo mesto na turnirju vodi neposredno na prvenstvo, drugo v dodatne kvalifikacije. Ritem turnirja bo neusmiljen, saj bo treba v petih dneh odigrati pet tekem.

Alessandro Chiappini, selektor Slovenije: "Žal mi je, da tekme nismo začeli sproščeno, dekleta so bila preveč nervozna. Prepričan sem, da bi bilo drugače, če bi turnir začeli proti lažjemu tekmecu, kar bi nam tudi dvignilo samozavest. Nekatere stvari smo naredili dobro, druge slabše in ne tako kot v pripravljalnem obdobju. Nemke so servirale zelo dobro, zelo agresivno in nam niso pustile razviti igre."

Eva Mori: "Nismo se uspele sprostiti in priti do igre, ki smo jo pokazale na pripravljalnih tekmah. Nismo izkoristile možnosti, ki so se nam ponudile, in preobratov. V vseh treh nizih smo bile do polovice nizov zelo blizu tekmicam, potem pa smo začele delati napake in jih naredile zares veliko. Jutri je nov dan in še ena pomembna tekma. Današnjo moramo pozabiti. Nič še ni odločenega."

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018 (Ž), skupina F, Viana do Castelo

SLOVENIJA - NEMČIJA

0:3 (-18, -20, -22)



Nemčija: Dürr, Hanke 3, Brinker 12, Poll, Geerties 6, Pettke 6, Kauffeldt, Stigrot, Lippmann 21, Schoelzel 4, Möllers, Pogany, Grozer, Schwertmann.

Slovenija: Mori 1, Pahor, Mihevc, Mlakar 19, Blagne, Mihalinec, Najdič, Ščuka 7, Pintar, Zatković, Planinšec 9, Mazej, Sobočan, Grudina 2.

Četrtek ob 15.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Petek ob 20.30:

SLOVENIJA - ESTONIJA

Sobota ob 17.30:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA

Nedelja ob 15.00:

SLOVENIJA - FINSKA

T. O.