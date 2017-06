Še ena zmaga za odbojkarje - v polfinalu proti Nizozemcem

Slovenski odbojkarji so dobili zadnjo tekmo predtekmovanja druge svetovne lige. S 3:1 so bili boljši od Portugalcev. Njihov naslednji nasprotnik na poti v elitni razred bo Nizozemska.

Zadnja tekma za Slovenijo ni imela nobene teže, saj so si že pred tem zagotovili nastop na sklepnem turnirju v Avstraliji, tako da je selektor Slovenije Slobodan Kovač na igrišče poslal igralce, ki na dosedanjih tekmah niso dobili veliko priložnosti.

Slovenci odločno v napadu

Motiva igralcem ni manjkalo, kar so pokazale že uvodne minute srečanja. Na krilih Alena Šketa so povedli s 6:2. Tako prednost so nekaj časa držali, pred drugim tehničnim odmorom pa je sledil nov nalet in pri drugem tehničnem odmoru so vodili s 16:10. Dokončno pa so Portugalce v tem nizu strli z odličnim obdobjem, ko so po izidu 18:14 dosegli štiri zaporedne točke, rezultat 22:14 je z napadom iz druge linije dosegel Matej Kök.

Slovenci so dobro začeli tudi drugi niz, po odličnih servisih Šketa so povedli s 5:2. Nato so sicer zašli v rahlo krizo, tekmeci so prišli do vodstva 11:10 in 17:16, toda končnica je vseeno pripadla Slovencem. Po izidu 20:20 so po dobrih začetnih udarcih Gregorja Ropreta dosegli tri zaporedne točke, as Šketa pa je pomenil izid 25:21.

Zelo dobro je Kovačevim izbrancem šlo v prvem delu tretjega niza, ko so vodili z 1:7, toda tekmeci so pri izidu 16:17 povedli, končnico so odigrali bolj zbrano in z nekaj sreče niz dobili.

Toda Slovencev to ni zmedlo, hitro so pokazali, da jih izgubljeni niz ni potrl. Še naprej so imeli pobudo, odločilno prednost v četrtem nizu pa so si priigrali pri izidu 13:13. Dosegli so tri zaporedne točke, dve izmed njih Kök. Ta je bil s svojim servisom tudi zaslužen, da je nekaj trenutkov pozneje razlika še narasla, takrat pa so Portugalci spoznali, da so v izgubljenem položaju ter se praktično predali.

Slovenija proti Nizozemski

Naslednji teden bo zaključni turnir, kjer bodo nastopile Slovenija, Nizozemska, Avstralija in Japonska. Slovenija bo v polfinalu igrala proti Nizozemski.

Zmagovalec tega turnirja se bo uvrstil v elitni razred svetovne odbojke.

SVETOVNA LIGA

2. RAZRED

Kairo:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

3:1 (16, 21, -23, 19)

Slovenija: Štern 9, Pajenk, Kozamernik, Šket 22, Gasparini, M. Kök 16, Vinčić, Štalekar 7, Koncilja 7, Kovačič, Toman, Ropret 3, Urnaut, Čebulj.

Portugalska: Guerreiro, Cvetičanin 4, A. Ferreira 18, M. Ferreira 1, Casas, Da Silva 1, Simoes 3, P. Martins 3, Oliveira, L. Martins 4, Sequeira 15, Rodrigues.





Ob 21.30:

EGIPT - FINSKA

Skupna lestvica: SLOVENIJA 9 8 1 24 točk NIZOZEMSKA 8 6 2 18 AVSTRALIJA 9 6 3 16 JAPONSKA 9 5 4 16 --------------------------------- KITAJSKA 9 5 4 15 ČEŠKA 8 4 4 12 SLOVAŠKA 8 4 4 12 JUŽNA KOREJA 8 4 4 10 PORTUGALSKA 9 3 6 10 TURČIJA 9 3 6 9 FINSKA 8 2 6 7 EGIPT 8 1 7 4

POLFINALE, Gold Coast

Sobota ob 9.10:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA

Ob 11.40:

AVSTRALIJA - JAPONSKA

Zmagovalec sklepnega turnirja v Gold Coastu v Avstraliji gre v prvi razred.

