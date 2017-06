Odbojkarji v Kairo po vstopnico za sklepni turnir Svetovne lige

Nasprotniki Egipt, Finska in Portugalska

15. junij 2017 ob 17:34

Kairo - MMC RTV SLO/STA

Prvi tekmec slovenske reprezentance bodo Egipčani, s katerimi Slovenci do zdaj še niso igrali, zmaga pa odbojkarjem že lahko prinese uvrstitev na sklepni turnir v Avstraliji. Zmagovalec tega bo prihodnje leto igral v prvem razredu Svetovne lige.



Čeprav so Egipčani na dozdajšnjih šestih tekmah zmagali le enkrat, točko pa s porazom z 2:3 osvojili še proti Nizozemski, v slovenskem taboru tekmecev ne podcenjujejo. "Ne glede na vse skupaj smo na svetovni lestvici najslabše postavljena ekipa v drugi skupini Svetovne lige. In mi smo tisti, ki smo zdaj v najtežjem položaju. Vsaka ekipa zato, ker igra proti nam, igra še nekoliko bolje, saj se vsi želijo dokazati proti evropskim podprvakom. Po drugi strani moramo biti ves čas kar najbolj zbrani, kar pa po težki in dolgi sezoni, po kvalifikacijskem turnirju in po vseh teh tekmovanjih, ni lahko. Ampak vsaka tekma je za nas tudi trening in na teh tekmah poizkušamo delati stvari, ki jih na treningu ne moremo. Tudi zato bomo vsako tekmo odigrali maksimalno dobro," je pred obračunom z Egiptom dejal kapetan Tine Urnaut.



Negativno presenečeni nad pogoji

Tako kot že na Japonskem tudi v Egiptu Slovenci niso imeli veliko možnosti za trening v dvorani, v kateri se bo odvijal turnir, a se na to ne bodo preveč ozirali. "Do zdaj smo bili nad pogoji že nekajkrat negativno presenečeni, a vse to bomo morali pustiti ob strani in se osredotočiti na Egipt. Ne bo nam lahko, za nami je težko potovanje in naš pristop mora biti nadvse resen. Ogledal sem si tekmo med Egiptom in Turčijo, na kateri so sicer brez težav zmagali Turki, a v nadaljevanju so Egipčani marsikomu povzročali težave. Imajo visoko ekipo, ki je sicer še dokaj mlada, vsekakor pa to za nas ničesar ne spremeni. Vemo, kako moramo igrati, izpiliti moramo svojo igro in popraviti nekatere stvari. Smo pa favoriti in se moramo tako tudi vesti," meni organizator igre Dejan Vinčić.

Tekma med Egiptom in Slovenijo se bo začela jutri, ob 21.30.