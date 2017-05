Slovenci tudi Portugalce zmleli s 3:0

Na svetovno prvenstvo pelje le prvo mesto

26. maj 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zmagala še tretjič zapored, potem ko je Portugalsko ugnala s 3:0 v nizih.

Slovenci so tako po dveh gladkih zmagah nad Gruzijo in Latvijo (obakrat s 3:0) nadaljevali zmagovito serijo. Nizi so se končali s 25:21, 25:20 in 27:25.

Na svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018, gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja. Slovenija naj bi imela največ dela z Belgijo v zadnjem krogu.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



LJUBLJANA, Stožice

Skupina C

3. krog

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

3:0 (21, 20, 25)

Slovenija: Štern, Pajenk 8, Kozamernik 3, Šket, Gasparini 13, Kök, Vinčić 4, Štalekar, Koncilja 1, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 16, Čebulj 14.

Portugalska: Keller Gill 2, Guerreiro, Cvetičanin 7, M. E. Ferreira 7, A. Ferreira 10, Casas, Da Silva Violas, Simoes, P. Martins, L. Martins 10, Sequeira 5, Tavares Rodrigues.

GRUZIJA - LATVIJA

0:3 (-9, -17, -14)

Danes ob 20.00:

IZRAEL - BELGIJA

4. krog, sobota ob 15.00:

PORTUGALSKA - GRUZIJA

Ob 17.30:

SLOVENIJA - IZRAEL

Ob 20.00:

BELGIJA - LATVIJA



5. krog, nedelja ob 15.00:

GRUZIJA - IZRAEL

Ob 17.30:

SLOVENIJA - BELGIJA

Ob 20.00:

LATVIJA - PORTUGALSKA

2. krog:

LATVIJA - SLOVENIJA

0:3 (14, 14, 19)

BELGIJA - GRUZIJA

3:0 (18, 11, 10)

PORTUGALSKA - IZRAEL

3:1 (19, 21, 24, 12)

1. krog:

SLOVENIJA - GRUZIJA

3:0 (12, 11, 12)

PORTUGALSKA - BELGIJA

0:3 (-17, -16, 16)

IZRAEL - LATVIJA

3:2 (-19, 20, -24, 22, 14)

