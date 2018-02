Hokej, polfinale, ob 8.40: Češka - Rusija

Lahko Nemci presenetijo še Kanado?

23. februar 2018 ob 01:38

Pjongčang - MMC RTV SLO

Danes je na sporedu polfinale moškega hokejskega turnirja. Rusi, ki so favoriti za zlato odličje, se bodo srečali s Češko. Nemci, ki so glavno presenečenje turnirja, bodo igrali s Kanadčani.

Rusija je po uvodnem senzacionalnem porazu proti Slovaški ujela pravi ritem in gladko odpravila vse tekmece. Češka je imela precej več dela. V četrtfinalu je premagala ZDA s 3:2 po kazenskih strelih.

Nemci so senzacionalno izločili Švede s 4:3 po podaljšku. Junak je postal Patrick Reimer z zadetkom v 62. minuti po sijajnem prodoru. Kanadčani so zmagali na zadnjih dveh olimpijskih turnirjih, vendar so tokrat v precej slabši postavi. V četrtfinalu so imeli veliko dela s Finci. Edini zadetek je dosegel Maxim Noreau v 41. minuti.

"Kanada ima precej boljše posameznike, vendar pa imamo mi večje srce. Zmage nad Švedsko nam ni nihče pripisoval, pa nam je uspelo. Nismo se zadovoljili. Naš naslednji cilj je medalja. Sanje se lahko kdaj tudi uresničijo," je poudaril nemški selektor Marco Sturm, ki ima v Južni Koreji tri telefone. Vsi trije po veliki četrtfinalni zmagi vseskozi zvonijo, polni so tudi SMS-sporočil.

Zmaga Nemčije nad Švedsko je verjetno največjo senzacija na olimpijskem turnirju po letu 2002, ko so Beloursi v Salt Lake Cityju izločili Švede. Nemčija je v zgodovini osvojila dve olimpijski bronasti medalji. Leta 1932 ji je to uspelo v Lace Placidu, leta 1976 pa v Innsbrucku. Kapetan tiste izbrane vrste Alois Schloder je poudaril, da je skrajni čas za nove hokejske junake, saj se starih kmalu nihče več ne bo spomnil.

Polfinale, danes ob 8.40:

ČEŠKA - RUSIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Ob 13.10:

KANADA - NEMČIJA

Vklop v prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 13.10, finale pa v nedeljo ob 5.10.

