Jakov Fak ob 12.15 po nov vrhunski dosežek

17. februar 2018 ob 23:57

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na olimpijskih igrah bo v nedeljo šest končnih odločitev. Za Slovence bosta najzanimivejši disciplini moški veleslalom in biatlonska tekma s skupinskim štartom.

Veleslalom se bo začel ob 2.15. Nastopila bosta dva Slovenca: Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Finale bo ob 5.45.

Biatlonci se bodo na tekmi s skupinskim štartom pomerili na 15 km, začetek ob 12.15. Jakov Fak, srebrn na 20 km, bo poskušal doseči nov vrhunski izid, nastopil pa bo tudi Klemen Bauer.

Za kolajne se bodo pomerili tudi smučarji prostega sloga v snežnem parku in akrobatskih skokih, tekači v štafeti na 4 x 10 km in hitrostne drsalke na 500 m.

Preostala tekmovanja: smučarji prostega sloga bodo nastopili v kvalifikacijah snežnega parka, v bobu se bodo dvosedi merili v prvi in drugi vožnji, v hitrostnem drsanju bo na sporedu moški četrtfinale v ekipnem zasledovanju, ženske in moški bodo nadaljevali predtekmovanje v kerlingu, hokejistke bodo igrale tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta, hokejiste pa čakajo boji v skupini A in C, pari so Češka - Švica, Kanada - Južna Koreja, Nemčija - Norveška (Slovenija bo, kot vse kaže, v repasažu za četrtfinale igrala s poražencem te tekme) in Švedska - Finska.

Nedelja ob 2.00:

Smučanje prostega sloga, slopestyle (M), kvalifikacije

Ob 2.15:

Alpsko smučanje, veleslalom (M), 1. vožnja

Ob 3.00:

Alpsko smučanje, smuk (Ž), 1. trening

Ob 4.10:

Hokej (M), Nemčija - Norveška

Ob 5.15:

Smučanje prostega sloga, slopestyle (M), finale

Ob 5.45:

Alpsko smučanje, veleslalom (M), 2. vožnja

Ob 7.15:

Smučarski teki, štafeta 4 x 10 km (M)

Ob 8.40:

Hokej (M), Češka - Švica

Nedelja ob 12.00:

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki (M), finale



Hitrostno drsanje, 500 m (Ž)



Ob 12.05:

Bob, dvosed (M), 1. in 2. vožnja



Ob 12.15:

Biatlon, skupinski štart (m), 15 km



Ob 13.10:

Hokej (M), Kanada - Južna Koreja



Švedska - Finska

T. O.