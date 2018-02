Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Izraz na obrazu Boštjana Klineta je zgovoren. Foto: Reuters Christof Innerhofer je na olimpijskih igrah v Sočiju v smuku osvojil srebro. Foto: Reuters Dodaj v

Slovenski smukači niso blesteli niti na skrajšanem treningu

Najhitrejši Innerhofer

9. februar 2018 ob 07:34

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Slovenski smukači se v Pjongčangu niso izkazali niti na drugem treningu smuka, saj je bil najboljši Boštjan Kline šele na 40. mestu.

S skrajšano progo je najhitreje opravil Italijan Christof Innerhofer, ki je za vsega stotinko prehitel Kjetila Jansruda. Norvežan je drugi čas dosegel že na uvodnem treningu.

Slovenci se res niso izkazali, standardni smukaški kvartet je namreč smučal skorajda enako hitro in se zvrstil med 40. in 46. mestom, Štefan Hadalin, ki računa na nastop v kombinaciji, pa je dosegel 59. čas.

Kline: Ne bom se predal

"Ne najdem pravega občutka, upam, da ga bom vsaj na jutrišnjem treningu in tekmi. Poskušal bom popraviti napake, ki se mi pojavljajo, z zgornjega dela bom poskušal prenesti čim več hitrosti in jo ohraniti do cilja. Ne glede na treninge, se ne bom predal, pomembno je, da si najboljši na tekmi. Meni je to dostikrat uspelo, zakaj mi ne bi še zdaj, se pa z uvrstitvijo ne obremenjujem, želim samo pokazati vrhunsko predstavo, z njo je mogoče vse. To so le olimpijske igre," je po treningu razmišljal Kline.

V soboto ob 3.00 bo na sporedu še tretji trening, v nedeljo ob isti uri pa se bodo smukači borili sploh za prvi komplet medalj v alpskem smučanju na teh igrah.

Smuk, drugi trening: 1. C. INNERHOFER ITA 1:18,97 2. K. JANSRUD NOR +0,01 3. B. FEUZ ŠVI 0,44 4. M. MAYER AVT 0,45 5. A.-L. SVINDAL NOR 0,63 6. B. BENNETT ZDA 0,65 7. M. CAVIEZEL ŠVI 0,68 8. H. REICHELT AVT 0,69 9. T. DRESSEN NEM 0,70 10. A.-A. KILDE NOR 0,76 ... 40. B. KLINE SLO 2,52 44. M. ČATER SLO 2,64 45. K. KOSI SLO 2,72 46. M. HROBAT SLO 2,74 59. Š. HADALIN SLO 3,71

