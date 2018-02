Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Ragnhild Haga si je v cilju razumljivo dala duška. Foto: Reuters Prvič v Pjongčangu so v eni disciplini podelili štiri medalje. Foto: Reuters Alenka Čebašek je bila v tekih na razdalje v karieri boljša le enkrat, ko je v svetovnem pokalu osvojila deseto mesto v teku na 5 kilometrov pred dvema letoma. Foto: Reuters

Hagi zlato, noro zadovoljna Čebaškova tik za deseterico

Srebro na Švedsko, brona v Norveško in na Finsko

15. februar 2018 ob 07:30,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 08:46

Pjongčang - MMC RTV SLO

Junakinja 10-kilometrske preizkušnje smučarskih tekačic v prosti tehniki je Norvežanka Ragnhild Haga. Odlično se je odrezala Alenka Čebašek, ki je zasedla 12. mesto.

Srebro je osvojila zlata v skiatlonu - Švedinja Charlotte Kalla (+20,3), tretje mesto pa sta si delili Norvežanka Marit Björgen in Finka Krista Parmakoski (31,9). Za Björgnovo je to že drugo tretje mesto na teh igrah, saj je bila bronasta tudi v skiatlonu. Skupaj ima zdaj 12 olimpijskih kolajn in ji do rekorda manjka le še ena. Biatlonec Ole Einar Björndalen jih ima 13. Čebaškova je za zmagovalko zaostala minuto in pol.

V svetovnem pokalu zmagala le enkrat

Olimpijski naslov 27-letne Hage je presenečenje, čeprav je sodila v širši krog favoritinj. Norvežanka je v svetovnem pokalu zmagala le enkrat, v Ruki na začetku letošnje sezone, zdaj pa se je okitila z zlato medaljo.

Haga je po polovici proge še zaostajala za Kallo, nato pa je vklopila turbo pogon in si v naslednjih treh kilometrih pritekla 12 sekund naskoka. Do cilja je prednost narasla na 20 sekund.

Čebaškova višje le enkrat

Odlično je svojo nalogo opravila Čebaškova, ki je bila na vseh vmesnih časih tik za deseterico, za katero je na koncu zaostala za pet sekund. 28-letnica je bila pred štirimi leti v Sočiju na isti razdalji na 33. mestu. V svetovnem pokalu je bila v tekih na razdalje višje le enkrat, ko je bila 10.

"Moj cilj je bil uvrstitev v dvajseterico, po tihem v petnajsterico, ampak da bom višje in v taki družbi, si nisem mislila. Res je to popoln dan zame in sem noro zadovoljna. To je bil za zdaj moj tek kariere, olimpijske igre so posebna tekma, kjer si želiš največ, mislim, da mi je to uspelo in 'ja, ful dobro'. Igre še niso končane, današnja tekma je bila dobra motivacija, da pokažem, da sem sposobna, da se bo trener lažje odločil za tekme za naprej. Pokazala sem, da so take tekme zame, da sem poleg tistih na pet kilometrov dobra tudi v tem. To sem želela pokazati in uspelo mi je, sem zadovoljna. Danes sem dokazala, da sem dobra in če se mi vse 'poklopi', sem lahko visoko. To je nagrada, saj mi na začetku sezone ni šlo, potem pa sem se pobrala in vesela sem, da sem zdaj naredila tak rezultat, ponosna sem nase," je za Val 202 dejala Čebaškova.

Anamarija Lampič je zasedla 27. mesto, Manca Slabanja je bila 54., Nika Razinger pa 69.

10 km prosto (Ž): 1. R. HAGA NOR 25:00,5 2. C. KALLA ŠVE +20,3 3. M. BJÖRGEN NOR 31,9 . K. PARMAKOSKI FIN 31,9 5. J. DIGGINS ZDA 35,2 6. N. VON SIEBENTHAL ŠVI 49,8 7. I.-F. ÖSTBERG NOR 1:05,5 8. A. SEDOVA RUS 1:07,3 9. T. STADLOBER AVT 1:15,6 10. A. NEČAEVSKA RUS 1:24,3 11. H. WENG NOR 1:24,6 12. A. ČEBAŠEK SLO 1:29,6 ... 27. A. LAMPIČ SLO 2:25,9 54. M. SLABANJA SLO 3:46,8 69. N. RAZINGER SLO 4:45,0

