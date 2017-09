Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer se je veselil prvih stopničk v sezoni. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kajakaš Peter Kauzer tretji v Ivrei

Alja Kozorog deveta

2. september 2017 ob 14:10,

zadnji poseg: 2. september 2017 ob 15:23

Ivrea - MMC RTV SLO, STA

Slovenski kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v Ivrei v Italiji osvojil tretje mesto, kar so njegove prve stopničke v letošnji sezoni.

Kauzer je zaostal le za zmagovalcem Čehom Vitom Prindišem in Američanom Michalom Smolenom. 33-letni Hrastničan je po tretjem času v polfinalu (en dotik) v finalu odpeljal brez kazenskih pribitkov. Za Prindišem je zaostal 2,16 sekunde.

Poleg Kauzerja je v finalu nastopila tudi kanuistka 20-letna Alja Kozorog, tekmovalka z Mosta na Soči, in osvojila deveto mesto.

Preostali slovenski predstavniki kanuistka Nina Bizjak ter kajakaša Martin Srabotnik in Žan Jakše so obtičali v polfinalu. V nedeljo čakajo nastopi še kanuiste Benjamina Savška, Luko Božiča in Jureta Lenarčiča ter kajakašici Evo Terčelj in Uršo Kragelj.

Svetovni pokal se bo zaključil prihodnji teden s tekmo v španskem Seu d'Urgelu. Konec septembra čaka najboljše slalomiste še svetovno prvenstvo v francoskem Pauu.

T. O.