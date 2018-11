Dallas z zmago nad prvaki ostaja v igri za končnico

Pregled 10. tedna Lige NFL

12. november 2018 ob 06:44

New York - MMC RTV SLO

Prvaki Lige NFL Philadelphia se bo letos precej težje uvrstil v končnico Lige NFL, saj je pred svojimi gledalci izgubil še tretjič zapored, da je bolečina še večja ga je ugnal divizijski rival Dallas s 27:20.

Odločilne točke je prispeval tekač Ezekiel Elliott (kar 151 jardov), ki se je v končno cono zvalil dobre tri minute pred koncem in postavil izid tekme. Gostitelji so imeli še dva napada, a so obakrat ostali brez točk. Obe ekipi imata zdaj razmerje zmag 4-5, v diviziji NFC vzhod pa vodi Washington (6-3), ki je brez večjih težav slavil pri sila skromni Tampa Bay (16:3).

Ramsi tik pred (prvim) ciljem

Najbolj enostranska je divizija NFC zahod, kjer imajo LA Ramsi že pet zmag prednosti pred Seattlom. Ramsi so tokrat dobili napet medsebojni obračun s 36:31. Podajalec Jared Goff je za zmagovalce vrgel 318 jardov (in dva zadetka), stotico pa je spet presegel tekač Todd Gurley (120 jardov, TD).

Presenečenje kroga je pripravil Tennessee, ki je presenetljivo gladko premagal New England s 34:10. Marcus Mariota je podal za dva zadetka, dva je dosegel tudi tekač Derrick Henry (58 jardov).

Liga NFL, 10. teden:

PITTSBURGH - CAROLINA 52:21

CHICAGO - DETROIT 34:22

CINCINNATI - NEW ORLEANS 14:51

CLEVELAND - ATLANTA 28:16

TENNESSEE - NEW ENGLAND 34:10

INDIANAPOLIS - JACKSONVILLE 29:26

KANSAS CITY - ARIZONA 26:14

NY JETS - BUFFALO 10:41

TAMPA BAY - WASHINGTON 3:16

OAKLAND - LA CHARGERS 6:20

GREEN BAY - MIAMI 31:12

LA RAMS - SEATTLE 36:31

PHILADELPHIA - DALLAS 20:27

Ponedeljek:

SAN FRANCISCO - NY GIANTS

Prosti:

DENVER, MINNESOTA, BALTIMORE, HOUSTON

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (7-3), Miami (5-5), NY Jets, Buffalo (3-7)

Sever: Pittsburgh (6-2-1), Cincinnati (5-4), Baltimore (4-5), Cleveland (3-6-1)

Jug: Houston (6-3), Tennessee (5-4), Indianapolis (4-5), Jacksonville (3-6)

Zahod: Kansas City (9-1), LA Chargers (7-2), Denver (3-6), Oakland (1-8)

Konferenca NFC

Vzhod: Washington (6-3), Dallas, Philadelphia (4-5), NY Giants (1-7)

Sever: Chicago (6-3), Minnesota (5-3-1), Green Bay (4-4-1), Detroit (3-6)

Jug: New Orleans (8-1), Carolina (6-3), Atlanta (4-5), Tampa Bay (3-6)

Zahod: LA Rams (9-1), Seattle (4-5), Arizona, San Francisco (2-7)

S. J.