Rusi ostajajo nerešljiva uganka za Slovence

5. februar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 22:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Slovenska reprezentanca v futsalu je izpadla v četrtfinalu evropskega prvenstva v Ljubljani. Rusija je bila boljša z 2:0, v drugem polčasu sta zadela Eder Lima in Robinho.

Rusi, evropski prvaki iz leta 1999, so se na zadnjih treh EP-jih vselej prebili v finale, a tam v vseh treh poskusih ostali praznih rok. Pred slabim letom in pol so klonili tudi v finalu svetovnega prvenstva v Kolumbiji, kjer so bili boljši Argentinci.

Slovenci še brez zmage nad Rusi

Zgodovina medsebojnih tekem sicer ne govori v korist Slovenije. Ta je na devetih srečanjih zbrala le en neodločen izid, kar osemkrat pa je bila poražena. Nazadnje sta se ekipi srečali leta 2012, ko so Slovenci v Velenju in Litiji izgubili z 1:2 oziroma 1:3. Na evropskih prvenstvih pa sta se moštvi nazadnje merili leta 2010 na Madžarskem, ko so Rusi zmagali s 5:1. Leta 2003 v Italiji, ko je Slovenija debitirala na EP-jih, je bilo 4:3 za Rusijo.

Kazahstan prvi četrtfinalist

Prvi so si četrtfinale na 11. EP-ju v futsalu priborili Kazahstanci, ki so s 3:1 premagali Srbijo. Dvoboj si je v Stožicah ogledalo 5.200 gledalcev. Prvi zadetek je dosegel Serik Žamankulov v sedmi minuti. Douglas Junior je izvedel prosti strel, Miodrag Aksentijević je žogo odbil, a le do Žamankulova, ki je iz bližine ugnal srbskega vratarja. V 23. minuti je po protinapadu zadel Tajnan.

Srbi so pritiskali, si priigrali veliko priložnosti in v 36. minuti dočakali zadetek. Slobodan Rajčević, ki je pred tem zapravil številne priložnosti (dvakrat je tudi stresel vratnico), je močno udaril in Srbe vrnil v igro. Douglas je v zadnji minuti z golom v prazno mrežo (prestregel je podajo Mladena Kocića) potrdil zmago Kazahstana, ki brani tretje mesto s prejšnjega EP-ja, ko je v boju za bron premagal prav - Srbijo.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

SLOVENIJA - RUSIJA 0:2 (0:0)

10.369; Eder Lima 27., Robinho 40.

SRBIJA - KAZAHSTAN 1:3 (0:1)

5.246; Rajčević 36.; Žamankulov 7., Tajnan 23., Douglas Junior 40.

Torek ob 18.00:

PORTUGALSKA - AZERBAJDŽAN

Ob 21.00:

UKRAJINA - ŠPANIJA

Polfinale: četrtek ob 18.00 in 21.00

Tekma za 3. mesto: sobota ob 18.00

Finale: sobota ob 20.45

