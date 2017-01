Video: Prihod v Ljubljano potrdil tudi Ronnie O'Sullivan

Ta teden najboljši na mastersu

19. januar 2017 ob 07:47

London - MMC RTV SLO

Ljubitelji snukerja bodo lahko že maja v Hali Tivoli spet občudovali najboljše igralce sveta, svojo udeležbo je potrdil tudi prvi magnet tega športa Ronnie O'Sullivan.

Štirje velikani tega športa so Ljubljano obiskali decembra, takrat so organizatorji namignili, da se dogodek Best of snooker Ljubljana zna hitro ponoviti, zdaj je to postalo tudi uradno. Trenutno sta potrjena dva igralca, ob Ronnieju O'Sullivanu je to še Judd Trump.

Masters gosti 16 najboljših igralcev

Najboljši igralci snukerja so ta teden sicer v Londonu, kjer igrajo na mastersu. Gre za drugi največji turnir sezone. Je največji turnir na svetu, ki ne šteje za jakostno lestvico, na njem pa sodeluje le 16 povabljenih igralcev, kar pomeni, da se ves čas igra na le eni mizi. V uvodnem krogu je bilo na kar štirih tekmah treba odigrati odločilno 11. igro.

Polovico dvobojev je bilo odločenih v 11. igri

Med drugim sta bila vanjo vpletena tudi oba naslednja obiskovalca Ljubljane. Trump je klonil pred Marcom Fujem, O'Sullivan pa je premagal prijatelja Lianga Venboja. Kitajec je sicer vodil s 5:4, v deseti igri je bil tik pred zmago, saj je moral zadeti zadnjo črno kroglo, a je klonil pod pritiskom. Raketa je izkoristila priložnost in se srečno izstrelila v četrtfinale.

Masters, osmina finala:

O'SULLIVAN (ANG/1) - LIANG (KIT/12) 6:5

ROBERTSON (AVS/8) - CARTER (ANG/13) 6:3

TRUMP (ANG/5) - FU (HKG/14) 5:6

HIGGINS (ŠKO/4) - ALLEN (S. IRS/10) 5:6

BINGHAM (ANG/3) - PERRY (ANG/9) 1:6

DING (KIT/6) - WILSON (ANG/16) 6:3

MURPHY (ANG/7) - HAWKINS (ANG/11) 1:6

SELBY (ANG/2) - WILLIAMS (WAL/15) 6:5

Ronnie O'Sullivan pozdravlja slovenske navijače:

Slavko Jerič