Ognjen Backović je za Slovenijo zbral 118 nastopov, vrhunec kariere pa je bila srebrna medalja na EP-ju v Sloveniji leta 2004. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanič

Backović se boji, da se bo poznala odsotnost Gabra in Poteka

MMC-jev pogovor z nekdanjim rokometnim reprezentantom

9. januar 2018 ob 06:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Tudi po 14 letih me boli, da smo izgubili finale z Nemčijo. Finali se zmagujejo," se domačega evropskega prvenstva spominja nekdanji rokometni reprezentant Ognjen Backović.

V petek se bo na Hrvaškem začelo 13. evropsko prvenstvo v rokometu. Slovenija bo v skupini C igrala z Makedonijo, Nemčijo in Črno goro. Z Ognjenom Backovićem, ki bo v času EP-ja strokovni sodelavec MMC-ja, smo se pogovarjali o težavah, ki jih ima s poškodbami slovenska reprezentanca, o moči njenih tekmecev, o favoritih EP-ja, seveda pa smo malce obudili tudi spomin na leto 2004, ko je Slovenija na evropskem prvenstvu v Ljubljani dobila srebrno medaljo.

Lepo kariero ste imeli. Več kot 100 nastopov ste zbrali za Slovenijo in bili državni prvak s Prulami leta 2004. Kaj počnete zadnja štiri leta, odkar vas ni več na parketu?

Drži, štiri leta sem že v poslu, sem predstavnik za švicarsko podjetje, ki se ukvarja s fleksibilno embalažo. Nič kaj povezano z rokometom, ki pa ga še vedno spremljam po televiziji ali v živo.

V rokah zdajle spet držite rokometno žogo ...

Vzbudi stare občutke. Lepo je, škoda, da nimate tu kakšnega gola.

Slovenija bo prvenstvo začela v soboto s tekmo proti Makedoniji. V skupini sta še Nemčija in Črna gora. Kako bi ocenili to skupino C?

Ni tako atraktivna, je pa zahtevna. Imamo izrazitega favorita, Nemčijo, medtem ko sta preostali dve reprezentanci premagljivi, a sta zelo nevarni. V mislih imam predvsem Makedonce. So ekipa, ki po mojem mnenju na prvenstvu ne more priti ne vem kako daleč, ker nima v kadru dovolj širine, a v Kirilu Lazarevu imajo veliko izkušenj in lahko presenetijo vsakogar. Z njimi igramo prvo tekmo, ki je vedno posebna.

Nemčija brani naslov in je favorit skupine C. S kakšno postavo prihaja na EP in ali jo lahko uvrščamo tudi med favorite prvenstva?

Nemčijo bi vedno uvrščal v krog favoritov, imajo tudi najmočnejšo ligo na svetu. Mladi selektor Christian Prokop je sestavil relativno mlado ekipo. Najbolj znani imeni sta levo krilo Uwe Gensheimer, ki igra za Paris SG, in vratar Andreas Wolff, ki gre naslednje leto za rekordno odškodnino iz Kiela v Kielce, kjer bo zaslužil milijon evrov na leto. Nemci bodo s svojo hitrostjo in zagnanostjo neugodni za vse.

Slovenija ima z Nemčijo neprijetne izkušnje, a selektor Veselin Vujović verjame, da bi se tokrat lahko razpletlo drugače in da se bo neugodna tradicija končala.

Nemci nam zadnje čase res ne ustrezajo. So hitri in fizično močni, vajeni težkih tekem. Vseeno mislim, da bodo šli naši neobremenjeno v to tekmo in izvlekli ugoden rezultat.

Kakšna je slovenska reprezentanca v primerjavi s tisto, ki je lani prinesla bron s SP-ja?

Za primerjavo bo treba še počakati. Poškodbe so dodobra razredčile naše vrste. Skrbi me predvsem, da v ekipi ni Vida Poteka in Mateja Gabra, ki sestavljata osrednji blok v obrambi in igrata na položaju krožnega napadalca. Bojim se, da se bo to poznalo. V napadu ju lahko nadomesti Blaž Blagotinšek. Mogoče bi bil lahko kar on prva izbira, ker dobro igra pri Veszpremu. A na takšnem prvenstvu potrebuješ zamenjave. Že za Blaža bo težko najti zamenjavo, večji problem pa bo v obrambi, kjer bo treba igrati nov centralni blok. Videli bomo, kdo bo prevzel to vlogo. Blaž bo namreč težko igral tako v obrambi kot v napadu na vseh tekmah in treba bo najti nove rešitve.

Slovenijo danes in v sredo (prenos na TV SLO 2) čakata prijateljski tekmi s Srbijo. Kaj lahko selektor še uigrava na teh dveh tekmah?

Vedno se lahko uigrava veliko stvari. Igralci se morajo med seboj začutiti. Noben trening ni takšen kot tekma. Stres, napetost in igralne situacije so drugačne na tekmi kot na treningu. To bo dobrodošel test za naše fante in tudi selektorja, da vidi, na kaj je treba biti pozoren in kdo bi bili lahko nosilci igre. Mislim, da javnost ne bi smela preveč pričakovati od teh dveh tekem. Rezultat ne bo pomemben. Dobro je sicer iti z zmago na prvenstvo, a v ospredju bo uigravanje ekipe tako v obrambi in napadu.

Pomembno bo tudi, da ne bo dodatnih poškodb. Gredo igralci na takšne tekme z manj tveganja?

Sam nimam teh izkušenj. V športu je tako, da če greš polovično na tekmo in z mislijo, da se hočeš varčevati, se ravno takrat najraje zgodijo poškodbe. Fantje se ne bodo varčevali. To v tako kontaktnem športu, kot je rokomet, ne gre.

Slovenija je v četrtek prijateljsko tekmo z Iranom zanesljivo dobila, a Vujović je igro ocenil le s štirico. Je bil upravičeno kritičen?

Mislim, da je bil upravičeno kritičen. Iran v rokometnem smislu ni omembe vreden nasprotnik. Očitno so Vujovića nekatere stvari zmotile, ker je Iran Sloveniji povzročal nekatere preglavice. A časa je še zadosti. Tekmi s Srbijo bosta boljši kazalnik pripravljenosti.

Kaj pa obramba? Glavna obramba bo najbrž 6-0, a selektor bi moral imeti pripravljeno še kakšno različico ...

Gotovo bo pripravil kakšno presenečenje, 6-0 pa bo naš zaščitni znak, sploh če bi bila zraven še Matej Gaber in Vid Poteko. Treba je nadomestiti igralce, ki jih ni. Če vzamemo, da je 6-0 naša tradicionalna obramba, bo treba razmisliti še o kakšnih različicah. Nasprotniki se bodo dobro pripravili na našo standardno obrambo, zato je dobro imeti kakšno obrambo v rezervi.

Se bodo nasprotniki še posebej dobro pripravili na slovensko igro, potem ko je bila Slovenija bronasta na svetovnem prvenstvu?

Nihče nas ni nikoli podcenjeval. Ko sem igral v tujini, v Nemčiji ali Španiji, so imeli vsi zelo visoko mnenje o Sloveniji. Že nekaj časa gojimo atraktiven, hiter, modern rokomet, kar je morda tudi posledica tega, da imamo v napadu veliko srednjih 'bekov', ki lepo kreirajo hitro igro, manjkal nam je pa le razbijač na levem beku, kot je Borut Mačkovšek, za katerega me veseli, da se je pravočasno vrnil. Vsi se bodo na nas maksimalno pripravili. To, da smo osvojili medaljo, pa ne bo vplivalo na to, da bi se še dodatno pripravili.

Kakšni pa so vaši spomini na leto 2004, ko ste na domačem prvenstvu osvojili srebrno medaljo?

Pogosto se spomnim na to prvenstvo. Spomini so sladko-grenki. Tudi po 14 letih me boli, da smo izgubili finale.

Usodni so bili - Nemci ...

Imeli so legendarno generacijo, a takrat tudi malo smole, saj so v letu dni najprej izgubili finale SP-ja s Hrvati, nas so premagali, a nato v Atenah spet izgubili v finalu olimpijskih iger. Finali se zmagujejo. Žal mi je, da pred domačimi navijači nismo naredili tega zadnjega koraka, a je vseeno ostal nepozaben spomin. Celotna Slovenija je dihala z nami. Osvojiti srebrno medaljo evropskega prvenstva doma je enkraten dogodek, in tega se z veseljem spominjam.

Katere reprezentance lahko računajo na medaljo?

Že nekaj let se razmerje sil ne spreminja. Vsekakor Francozi, čeprav se menjavajo generacije. Daniell Narcisse je končal kariero in še nekateri, poškodoval se je Luka Karabatic. Tu so Danci, pa Norvežani. Španci so vedno neugodni, omenil bi še gostitelje Hrvate in Nemce.

VIDEO Pogovor z Ognjenom Backovićem pred EP-jem v rokometu

