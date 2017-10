Krimovke do pomembne zmage na Poljskem

Bregarjeve izbranke odlične v drugem polčasu

25. oktober 2017 ob 20:59

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v 3. krogu Lige prvakinj v gosteh premagale Vistal Gdynio z 29:19 (11:10).

Krimovke so na Poljskem osvojile tako želeno zmage, ki jim na široko odpira vrata v glavni del Lige prvakinj. Če so bile Poljakinje še enakovredne v prvem polčasu, pa so varovanke Uroša Bregarja v prvi polovici drugega dela pobegnile na praktično neulovljivo razliko.

Ekipi sta tekmo začeli precej raztreseno s številnimi zgrešenimi poskusi. Ljubljančanke so prvič na tekmi za dva gola povedle v 18. minuti, ko je Olga Perederij zadela za 8:6. Toda Poljakinje so že pet minut pozneje spet izenačile, gostje, pri katerih je po dolgem času zaigrala povratnica po poškodbi Elizabeth Omoregie, pa so v drugi polčas vstopile z zadetkom naskoka.

Polona Barič je takoj v drugem delu krimovke spet popeljala do dveh zadetkov prednosti (12:10), ista igralka pa je v 33. minuti zadela še za 13:10. Številne napake domačih v napadu so gostje izkoristile še za povečanje vodstva, Perederijeva je v 35. minuti prednost povečala na 14:10.

Po kar nekaj zapravljenih priložnostih za še izdatnejši naskok pa je za novo najvišjo prednost Krima v 40. minuti zadela Aneja Beganović. Ljubljančanke, ki so v teh minutah povsem prevladovale, so v 43. minuti unovčile še protinapad za nov najvišji naskok, spet se je med strelke vpisala Baričeva in tako Krim popeljala do odločilne prednosti za želeno zmago.

Ko je malce zatem zadela še Nina Zulić za 20:13, je bilo dvomov o zmagi slovenskih prvakinj praktično konec. Ana Abina je v 51. minuti le še potrdila novi točki z golom za 23:15, nova najvišja prednost pa je v 52. minuti znašala že devet zadetkov po novem golu Abine. Najvišja prednost na tekmi je znašala deset golov.

Krimovke naslednja tekma v tem tekmovanju čaka 4. novembra proti istemu tekmecu.

LIGA PRVAKINJ

3. KROG

Skupina A

VISTAL GDYNIA - KRIM MERCATOR

19:29 (10:11)

Gdynia: Kaminska, Gapska, Janiszewska 4 (2), Kordowiecka, Pekala 1, Stanulewicz 1, Zych 1, Kozlowska 3, Gutkowska, Kowalczyk, Slwinska, Matieli Machado 1, Szarawaga 5, Kulwinska, Uscinowicz 3, Blaszkowska.

Krim Mercator: Marinček, Stefainišin, Benko 2, Abina 4, Barić 6, Beganović 2, Stanko 2 (1), Omoregie 2, Zulić 2, Koren 1, Gregorc, Adler 1, Tsakalou 2, Amon 2, Perederij 3, Despotović.

Sedemmetrovke: 4/2; 1/1

Izključitve: 6 min; 4 min



NYKÖBING FALSTER - CSM BUKAREŠTA

25:22 (13:14)

Vrstni red: Bukarešta, Nyköbing in Krim po 4, Gdynia brez točk.

Skupina B:

BREST - MIDTJYLLAND 22:23 (10:12)

ROSTOV DON - GYÖR 23:22 (12:12)

Vrstni red: Györ, Rostov in Midtjylland po 4, Brest brez točk.



Skupina C:

LARVIK - VARDAR 19:31 (9:16)

THÜRINGER - FERENCVAROS 25:29 (15:14)

Vrstni red: Vardar 6, Ferencvaroš 4, Thüringer 2, Larvik brez točk.



Skupina D:

METZ - BUDUČNOST 27:23 (13:10)

KRISTIAN. - BIETIGHEIM 24:29 (8:16)

Vrstni red: Metz 6, Kristiansand, Budućnost in Bietigheim po 2.

