Krimovke proti Dankam po prvo zmago

Vrača se Tjaša Stanko, manjka Elisabeth Omoregie

13. oktober 2017 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja v 2. krogu Lige prvakinj gostijo danski Nyköbing Falster, ki ga želijo krimovke premagati za prvo (domačo) zmago v novi sezoni. Tekma na Kodeljevem se bo začela v soboto ob 15.00.

Krim je prvo tekmo v Bukarešti izgubil z 18:30, Nyköbing pa je premagal Gdynio s 27:21.

Trener Krima Uroš Bregar se veseli vrnitve v ekipo Tjaše Stanko, medtem ko Elizabeth Omoregie še ni nared, daljša odsotnost pa je že pred časom doletela Tamaro Mavsar.

"Zelo me veseli, da se v ekipo vrača Tjaša Stanko, ki bo gotovo dodatna moč, predvsem v napadu. Elizabeth bo še vedno manjkala, močno si želimo, da bi se vrnila v igro na Poljskem (25. oktobra; op. STA)," se je Bregar najprej ozrl na težave s poškodbami, nato pa se dotaknil danske ekipe. "Igrajo zelo hitro, privlačen rokomet, lep, skandinavski, s hitrimi protinapadi, dobro obrambo. Srce ekipe je zagotovo Kristina Kristiansen. Njo bo treba ustaviti, saj je ključna pri protinapadih. Je organizatorka igre, tako da bomo z njo imeli največ preglavic v obrambi," pravi Bregar in poudarja, da so tudi krožne napadalke, predvsem Sarah Iversen, zelo nevarne.

Bregar, ki poudarja, da komaj čakajo prvo domačo tekmo v sezoni, si želi, da bi se borili tako kot v minuli sezoni in avgusta letos. "Še vedno si želim, da se vrnemo na tisto raven, na kateri smo igrali konec avgusta. Glede na poškodbe zagotovo tega trenutno ne moremo izvajati. Če smo popolni, pa smo vsem nevarni. Imamo pa zagotovo težave na levem zunanjem položaju, saj je Jelena Despotović manjkala praktično cel september," je pojasnil Krimov strateg.

Kot pravi Bregar, so bili avgusta res poletni, agresivni v obrambi, lahko je veliko rotiral. "Imamo pa tudi zdaj dovolj kakovosti za zmago, bo pa zelo težko. Danke so premagljive, bo pa treba zmanjšati število napak v napadu in se popraviti pri vračanju v obrambo," je še povedal Bregar.

Tekmo na Kodeljevem bosta sodila Nemca Robert Schulze in Tobias Tönnies.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ

2. KROG, skupina A



Sobota ob 15.00:

KRIM MERCATOR - NYKÖBING FALSTER



VISTAL GDYNIA - CSM BUKAREŠTA

23:34 (9:18)

Skupina B, nedelja:

BREST - GYÖR

MIDTJYLLAND - ROSTOV DON



Skupina C, sobota:

FERENCVAROS - LARVIK



Nedelja:

THÜRINGER - VARDAR



Skupina D, sobota:

KRISTIANSAND - BUDUČNOST

BIETIGHEIM - METZ

