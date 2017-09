Čilić edini letošnji finalist, mlajši od 30 let

Že dolgo je jasno, da teniškemu vrhu vladajo veterani, kar po zadnjem letošnjem grand slamu potrjujejo tudi številke.

1.019. Letos je bil Marin Čilić edini finalist na grand slamih, ki je bil mlajši od 30 let. Kolikšna je bila povprečna starost finalistov? In kakšna je v primerjavi s prejšnjimi sezonami?

Aljoša Lakner

Povprečna starost letošnjih finalistov je bila 32,09 leta, kar je daleč največ v odprti dobi tenisa. Nikoli namreč povprečje ni bilo višje od 30 let! Prejšnji rekord je bil 29,85 leta, zgodil pa se je daljnega leta 1969!

To je res ogromno odstopanje od povprečja, finalist grand slama v povprečju namreč šteje 25 let in pol!

1.020. Skupna starost finalistov New Yorka je gotovo med najvišjimi v zgodovini grand slamov. Zanima me lestvica desetih najvišjih starosti obeh finalistov v odprti teniški dobi na grand slamih.

Petra S.

Rafael Nadal in Kevin Anderson sta skupaj stara več kot 62 let, s tem tvorita deveti najstarejši par v zgodovini odprte teniške dobe. Vsi štirje letošnji finalni pari so v prvi deseterici, kar pojasni tako visoko povprečje iz prejšnjega vprašanja.

Turnir Zmagovalec Poraženec Starost Melbourne 1972 Ken Rosewall Mal Anderson 74,0 Melbourne 2017 Roger Federer Rafael Nadal 66,1 Roland Garros 1969 Rod Laver Ken Rosewall 65,4 Wimbledon 2017 Roger Federer Marin Čilić 64,7 Melbourne 1971 Ken Rosewall Arthur Ashe 64,0 New York 2002 Pete Sampras Andre Agassi 63,4 Roland Garros 1968 Ken Rosewall Rod Laver 63,4 Roland Garros 2017 Rafael Nadal Stan Wawrinka 63,2 New York 2017 Rafael Nadal Kevin Anderson 62,6 New York 2015 Novak Đoković Roger Federer 62,4



1.021. Nadal in Anderson sta vrstnika. Koliko je najmanjša razlika med finalistoma na grand slamih?

Petra S.

Najmanjša razlika je med Andyjem Murrayjem in Novakom Đokovićem, Škot je starejši za 7 dni. Med seboj sta v finalih igrala sedemkrat, Srb pa je dobil pet finalov.

Turnir Zmagovalec Poraženec Razlika Melbourne 2011 Novak Đoković Andy Murray 7 New York 1977 Guillermo Vilas Jimmy Connors 16 New York 2017 Rafael Nadal Kevin Anderson 16 Melbourne 1999 Jevgenij Kafelnikov Thomas Enqvist 23 Wimbledon 1994 Pete Sampras Goran Ivanišević 32



Opomba: V primerih, ko se je posamični par večkrat pomeril v finalu (recimo med Murrayjem in Đokovićem), je naveden prvi primer finala, v katerem sta se pomerila. Razlika je podana v dneh.

