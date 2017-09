Froome lahko postane šele tretji z dvojčkom Tour-Vuelta

464. del rubrike Športni SOS

5. september 2017 ob 11:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault sta edina kolesarja, ki sta v istem letu dobila dirki po Franciji in Španiji.

Ob koncu kolesarske Dirke po Španiji na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo o najboljših tekmovalcih na tritedenskih dirkah.

1.013. Trenutno poteka Vuelta, zato me zanima statistika najuspešnejših kolesarjev na tritedenskih dirkah. Ker letos Chrisu Froomu dobro kaže, da bo osvojil 'dvojčka', me zanima, katera kombinacija za osvajanje dvojčkov v zgodovini tritedenskih dirk je najpogostejša?

Edi Bregar

Nobenemu kolesarju še ni uspelo v istem letu dobiti vseh treh največjih dirk. Do zdaj smo videli 17 dvojčkov, daleč najpogostejša pa je kombinacija zmag v Italiji in Franciji. To je uspelo sedmim kolesarjem, ki so skupaj nanizali 12 dvojčkov.

Kolesar Leto Eddy Merckx 1970, 1972, 1974 Fausto Coppi 1949, 1952 Bernard Hinault 1982, 1985 Miguel Indurain 1992, 1993 Jacques Anquetil 1964 Stephen Roche 1987 Marco Pantani 1998



Dvojček Giro in Vuelta so nanizali Eddy Merckx (1973), Giovanni Battaglin (1981) in Alberto Contador (2008), dirki Tour in Vuelta pa sta združila le Francoza Jacques Anquetil (1963) in Bernard Hinault (1978). Čez nekaj dni se jima tako lahko pridruži Chris Froome.

1.014. Kateri kolesar ima največ dvojčkov?

Edi Bregar

Iz zgornjega odgovora sledi, da je to Eddy Merckx (4), več kot enega takega dvojčka pa imajo le še Bernard Hinault (3), Fausto Coppi, Miguel Indurain in Jacques Anquetil (vsi po 2).

1.015. Zanima me le še lestvica kolesarjev z zmagami na vseh treh dirkah v celotni karieri.

Edi Bregar

Brez presenečenja. Tudi na vrhu te lestvice je sloviti Belgijec Eddy Merckx. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Kolesar Giro Tour Vuelta Skupaj Eddy Merckx 5 5 1 11 Bernard Hinault 3 5 2 10 Jacques Anquetil 2 5 1 8 Alberto Contador 2 2 3 7 Fausto Coppi 5 2 0 7 Miguel Indurain 2 5 0 7 Gino Bartali 3 2 0 5 Alfredo Binda 5 0 0 5 Felice Gimondi 3 1 1 5



Opomba: v srednjih stolpcih je število zmag na treh največjih dirkah, v zadnjem stolpcu pa skupno število.

Slavko Jerič