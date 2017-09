Dončić drugi najmlajši igralec na EuroBasketu

7. september 2017 ob 13:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na letošnjem evropskem prvenstvu v košarki sodeluje 288 košarkarjev, vsega šest igralcev pa je mlajših od 20 let.

1.016. Kdo je najmlajši košarkar na letošnjem EuroBasketu?

Nia S.

Najmlajši košarkar na letošnjem evropskem prvenstvu je Gruzijec Goga Bitadze, ki je 20. julija postal polnoleten. Že drugi v tej statistiki je slovenski reprezentant Luka Dončić. V spodnji tabeli so vsi košarkarji, ki so mlajši od 20 let.

Košarkar Država Starost Goga Bitadze Gruzija 18-1-18 Luka Dončić Slovenija 18-6-10 Dino Radončić Črna gora 18-7-30 Isaiah Hartenstein Nemčija 19-4-2 Dragan Bender Hrvaška 19-9-21 Tryggvi Hlinason Islandija 19-10-10



Opomba: Starost je izražena v letih, mesecih in dnevih. Velja na dan izdaje članka (7. 9. 2017).

1.017. Kdo je najvišji in kdo najnižji košarkar na evropskem prvenstvu v košarki?

Peter S.

Najvišji košarkar je Srb Boban Marjanović, ki meri 221 centimetrov, najnižja pa sta Slovenec Matic Rebec in Belgijec Manu Lecomte, ki merita 180 centimetrov.

1.018. V kateri državi si kruh služi največ igralcev z letošnjega evropskega prvenstva?

Peter S.

Največ košarkarjev igra v Španiji (47). V spodnji tabeli so vse države, v katerih igra vsaj deset košarkarjev.

Država Igralci Španija 47 ZDA 34 Turčija 23 Nemčija 19 Rusija 16 Francija 15 Italija 14 Grčija 13 Izrael 11 Romunija 11 Madžarska 10



Opomba: V Sloveniji igrajo trije košarkarji.

Slavko Jerič