Hirscher in Kristoffersen najbolj dominanten par

515. del rubrike Športni SOS

5. marec 2018 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher in Henrik Kristoffersen sta na kar 23 tekmah svetovnega pokala hkrati osvojila prvi dve mesti, kar je največ med vsemi pari v zgodovini alpskega smučanja.

S tem sta na vrhu te lestvice zamenjala Ingemarja Stenmarka in Phila Mahra, ki sta prvi dve mesti (v obeh možnih kombinacijah) zasedla na 21 tekmah za svetovni pokal. Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaša vprašanja o dogajanju v Kranjski Gori, kjer je bil Avstrijec Marcel Hirscher dvakrat prvi, Norvežan Henrik Kristoffersen pa je dvakrat osvojil drugo mesto. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju novih športnih vprašanj.

1.120. Henrik Krisoffersen je v Kranjski Gori spet na obeh tekmah zaostal le za Marcelom Hirscherjem. Ali je to na tekmah svetovnega pokala najpogostejši par 1-2? Oziroma povedano drugače, je Kristoffersen največji nesrečnik, ker smuča v obdobju tako dobrega tekmovalca?

Mihael Fartek

Norvežan Henrik Kristoffersen je v Kranjski Gori še dvakrat zaostal le za Marcelom Hirscherjem, kar se mu je v celotni karieri svetovnega pokala zdaj zgodilo že 11-krat. A zanimivo, obratni razplet (zmaga za Norvežana in drugo mesto za Avstrijca) se je zgodil še pogosteje, natančno 12-krat.

V celotni zgodovini se je le en par pogosteje pojavil na prvem in drugem mesto. To zgodovino sta pisala Avstrijca Hermann Maier in Stephan Eberharter. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Zmagovalec Drugo mesto # Hermann Maier Stephan Eberharter 13 Henrik Kristoffersen Marcel Hirscher 12 Ingemar Stenmark Phil Mahre 11 Marcel Hirscher Henrik Kristoffersen 11 Phil Mahre Ingemar Stenmark 10 Lindsey Vonn Maria Höfl Riesch 10 Maria Höfl Riesch Lindsey Vonn 9 Marcel Hirscher Felix Neureuther 9 Alexis Pinturault Marcel Hirscher 9 ... ... ... Ingemar Stenmark Bojan Križaj 6 Lindsey Vonn Tina Maze 6



Opomba: Tabela prikazuje najpogostejše pare, ki so na tekmah svetovnega pokala osvojili prvo in drugo mesto, v zadnjem stolpcu je število teh kombinacij.

1.121. Hirscher je obakrat zmagal z več kot sekundo prednosti. Kateri alpski smučar ima največ zmag z vsaj eno sekundo naskoka?

Mihael Fartek

Največ tovrstnih zmag ima tisti smučar, ki ima tudi največ zmag v svetovnem pokalu - to je Ingemar Stenmark. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Smučar Zmage Ingemar Stenmark 29 Annemarie Moser Pröll 27 Vreni Schneider 18 Marcel Hirscher 15 Alberto Tomba 15 Mikaela Shiffrin 15 Janica Kostelić 13 Hermann Maier 13 Lise Marie Morerod 12 Lindsey Vonn 11 Marc Girardelli 11 Jean Claude Killy 10 ... ... Mateja Svet 2 Tina Maze 2 Rok Petrovič 1



Opomba: V zadnjem stolpcu je število tekem, v kateri je smučar zmagal z več kot eno sekundo prednosti.

1.122. Kaj pa, ko upoštevamo še vse zmage? Kdo izmed smučarjev ima najvišji odstotek zmag z vsaj eno sekundo prednosti?

Mihael Fartek

Odgovor na to vprašanje je Jean Claude Killy, ki je edini smučar v zgodovini svetovnega pokala, ki je na več kot polovici svojih zmag vse tekmece premagal z vsaj sekundo prednosti. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Smučar Sekunda Zmage Odstotek Jean Claude Killy 10 18 55,6 Lise Marie Morerod 12 24 50,0 Annemarie Moser Pröll 27 62 43,5 Janica Kostelić 13 30 43,3 Mikaela Shiffrin 15 41 36,6 Ingemar Stenmark 29 86 33,7 Vreni Schneider 18 55 32,7 Alberto Tomba 15 50 30,0 Marcel Hirscher 15 57 26,3 Marc Girardelli 11 44 25,0 Hermann Maier 13 54 24,1 Lindsey Vonn 11 81 13,6



Opomba: Upoštevani so vsi tekmovalci, ki so v svetovnem pokalu dobili vsaj deset tekem s prednostjo ene sekunde.

Slavko Jerič