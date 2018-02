Romuni na naslednjo medaljo čakajo že pol stoletja

21. februar 2018 ob 13:01

Pjongčang - MMC RTV SLO

Športniki Liechtensteina so na letošnjih olimpijskih igrah osvojili prvo medaljo na zimskih igrah po 30 letih.

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vprašanje o najdaljših nizih pri (ne)osvajanju medalj. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju olimpijskih vprašanj.

1.106. Katera država na zimskih olimpijskih igrah, ki je v preteklosti že osvojila medaljo, najdlje čaka na novo?

Gašper Demšar

To je Romunija, ki je svojo edino medaljo na zimskih olimpijskih igrah osvojila daljnega leta 1968, ko sta Ion Panturu in Nicolae Naegoe osvojila bron v bobu. Romuni od takrat zaman čakajo na naslednjo medaljo. Spodaj so zapisane države, ki so že osvojile medaljo na zimskih igrah, a nobene v tem tisočletju.

1968: Romunija

1980: Madžarska

1992: Luksemburg, Nova Zelandija, Severna Koreja

1994: Uzbekistan

1998: Belgija, Danska

1.107. Katera država je na letošnjih igrah prekinila najdaljši post osvajanja medalj na zimskih igrah?

Marko Horvat

Odgovor na to vprašanje je Liechtenstein, za katerega je Tina Weirather osvojila bron v superveleslalomu in s tem prekinila 30-letni post neosvajanja medalj. V Calgaryju 1988 je bron osvojil Paul Frommelt. Tekmovalci iz te države imajo deset medalj, prav vse v alpskem smučanju.

