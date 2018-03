Kateri dan pade največ rekordov v poletih?

521. del rubrike Športni SOS

30. marec 2018 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letos smučarjem skakalcem ni uspelo popraviti svetovnega rekorda, premikanje meje mogočega vseeno buri duhove številnih gledalcev.

Na portalu Športni SOS smo tokrat dobili vprašanje o porazdelitvi svetovnih rekordov glede na del tekmovanja. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.134. Kako se svetovni rekordi v smučarskih poletih porazdeljujejo znotraj tekmovanja? Torej uradni trening - kvalifikacije - poskusna serija - tekma? In kako v Planici po dnevih tekmovanja? Občutek imam namreč, da večino rekordov pade prej, prve dneve, v treningih - kvalifikacijah oziroma poskusnih serijah.

Andraž Zorko

Analiziral sem vse svetovne rekorde v zadnjih 30 letih. V tem času je bilo doseženih 23 svetovnih rekordov. Rekordi so relativno enakomerno porazdeljeni, največ svetovnih rekordov je bilo doseženih tako prav na tekmah (posamičnih ali ekipnih). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Faza tekme rekordi uradni trening 6 kvalifikacije 3 poskusna serija 5 tekma 9



Opomba: V drugem stolpcu je število svetovnih rekordov.

Preveril sem še število svetovnih rekordov po dnevih. V tem času so bili rekordi doseženi le v Planici in Vikersundu. Tudi v tem pogledu je število svetovnih rekordov precej enakovredno razdeljenih, največ rekordov je bilo doseženih ob sobotah.

Dan Planica Vikersund Skupaj četrtek 5 0 5 petek 2 2 4 sobota 5 3 8 nedelja 5 1 6 Skupaj 17 6 23



Opomba: Vikersund praviloma ob četrtkih ne gosti treningov.

1.135. Letos je Domen Prevc osvojil 81 točk za svetovni pokal, od tega kar 74 na letalnicah. Ali je bila še kdaj pri kakem skalalcu v posamezni sezoni še večja razlika v uspešnosti na letalnicah in skakalnicah? Sicer tekem v poletih in skokih ni vsako leto enako, lahko se za merilo vzame razmerje med točkami na letalnicah in skakalnicah ...

Andrej Iskra

Najmlajši od bratov Prevc je skoraj vse točke osvojil v poletih, kar pa sploh ni tako redek dogodek. Poseben seštevek v smučarskih poletih je bil zdaj uradno štet 21-krat (1991-2001, 2009-2018), v tem času se je kar 91-krat zgodilo, da je skakalec vse svoje točke v sezoni dosegel na letalnicah (se pravi, da srednjih in velikih napravah ni dosegel niti točke). V spodnji tabeli so vsi skakalci, ki so osvojili več kot 25 točk, največ jih je zbral Tommy Ingebrigtsen, ki se lahko pohvali tudi z dvema svetovnima rekordoma.

Skakalec Država Sezona Točke Tommy Ingebrigtsen Norveška 1997 68 Jakub Jiroutek Češka 1998 51 Stian Kvarstad Norveška 1998 50 Čestmir Kožišek Češka 2013 46 Alan Alborn ZDA 2001 42 Anže Semenič Slovenija 2015 35 Jakub Suchacek Češka 1998 29 Mackenzie Boyd Clowes Kanada 2013 27 Robert Hrgota Slovenija 2009 26 Robert Kranjec Slovenija 2018 26





Slavko Jerič