Dončić v družbi Sabonisa, Petrovića, Ćosića, ...

469. del rubrike Športni SOS

18. september 2017 ob 09:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden od največjih junakov evropskega prvenstva v košarki je bil Luka Dončić, ki je postal drugi najmlajši igralec, ki je bil izbran v idealno peterko na turnirjih stare celine.

Dan po največjem uspehu slovenskega ekipnega športa je seveda tudi portal Športni SOS v znamenju EuroBasketa. Vaša vprašanja so še vedno dobrodošla.

1.028. Kdo je bil najmlajši košarkar, ki je bil uvrščen v idealno peterko evropskega prvenstva? Koliko jih je bilo mlajših od 20 let?

Miha Žakelj, Aljoša Novaković

Najmlajši košarkar, ki je bil uvrščen v idealno peterko evropskega prvenstva, je bil sloviti Arvidas Sabonis. Center Sovjetske zveze je bil v idealno peterko EuroBasketa 1983 uvrščen, ko je štel 18 let, 5 mesecev in 16 dni. Sabonis je bil nato še dvakrat izbran v prvo peterko, drugič leta 1985, zadnjič pa leta 1995 (takrat v dresu Litve).

Drugi najmlajši je že Luka Dončić. Slovenski reprezentant je na tem evropskem prvenstvu osvojil zlato medaljo, na dan finalne tekme je bil star 18 let, 6 mesecev in 20 dni.

Zadnji najstnik, ki je bil v idealno peterko izbran, je Finec Veikko Vainio. Bilo je daljnega leta 1967, košarkar pa je bil star 19 let in pol. V spodnji tabeli je deset najmlajših igralcev s tem priznanjem, zanimivo je, da se Sabonis v tej tabeli pojavi kar dvakrat.

Košarkar EP Starost Arvidas Sabonis 1983 18-5-16 Luka Dončič 2017 18-6-20 Veikko Vainio 1967 19-6-7 Arvidas Sabonis 1985 20-5-28 Dražen Petrović 1985 20-7-26 Krešimir Ćosić 1969 20-10-10 Paul Gasol 2001 21-2-13 Tony Parker 2003 21-3-29 Edward Jurkiewicz 1969 21-8-14 Vladimir Tkačenko 1979 21-8-30



Opomba: Starost velja na dan zadnjega dne posameznega prvenstva. Starost je podana v letih-mesecih-dneh.

1.029. Goran Dragić je bil drugič izbran v idealno postavo EuroBasketa. Kdo ima največ teh priznanj?

Toni H.

To je Pau Gasol, ki je bil kar sedemkrat izbran v idealno postavo prvenstva. Zadnjič se je to zgodilo ravno na tem prvenstvu. Starejši od bratov Gasol je star 37 let in dobra dva meseca, s čimer je tudi najstarejši igralec s tem priznanje. Prejšnji rekorder je bil Sergej Belov, ki je bil ob zadnjem izboru star skoraj 35 let in pet mesecev.

Košarkar Reprezentanca Izbori Pau Gasol Španija 7 Sergej Belov Sovjetska zveza 6 Krešimir Ćosić Jugoslavija 5 Nikos Galis Grčija 4 Atanas Golomejev Bolgarija 4 ... ... ... Goran Dragić Slovenija 2 Ivo Daneu Jugoslavija 1 Luka Dončić Slovenija 1



1.030. Ali je Slovenija dosegla najvišje povprečno število točk na evropskih prvenstvih?

Franci Vehar

Slovenski košarkarji so na evropskem prvenstvu na Finskem in Turčiji dosegli 813 točk, oziroma 90,3 na tekmo. To je 12. najvišje povprečje zmagovalne ekipe. Na vrhu te statistike je Sovjetska zveza, ki je leta 1985 ob svojem zadnjem naslovu evropskega prvaka v povprečju dosegla po 109,1 točke. Varovanci Igorja Kokoškova so dosegli najvišje povprečje po letu 2003, ko se je zlata veselila Litva (90,7 točke na tekmo).

Precej vas je spraševalo tudi o tem, katere reprezentance so že osvojile naslov evropskega prvaka brez poraza. O tem smo na portalu Športni SOS odgovorili že pred štirimi leti. Temu seznamu zdaj dodajamo še Slovenijo (2017).