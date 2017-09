Đorđević leta 1995 blestel v finalu, tokrat ga je nemo opazoval

20. september 2017 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predstava Gorana Dragića v finalu EuroBasketa bo šla brez dvoma v zgodovino kot ena najboljših, v boju za zlato so bili strelsko bolj uspešni le trije košarkarji.

Na vrhu lestvice je prav trenutni srbski selektor Aleksandar Đorđević, ki je pred 22 leti v dresu Jugoslavije nasul Litvi kar 41 točk. Portal Športni SOS še vedno diha v ritmu evropskega prvenstva v košarki. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.031. Kateri košarkar je dosegel največ točk v finalih evropskih prvenstev?

Matjaž Gregorič

To je Srb Aleksandar Đorđević, ki je v finalu leta 1995 ob zmagi nad Litvo (96:90) dosegel kar 41 točk. Goran Dragić je v finalu tega evropskega prvenstva dosegel 35 točk, kar ga uvršča na visoko četrto mesto.

Košarkar EP Točke Aleksandar Đorđević 1995 41 Nikos Galis 1987 40 Pau Gasol * 2003 36 Goran Dragić 2017 35 Šarunas Marčiulionis * 1995 32 Nikos Galis * 1989 30 Anatolij Miškin 1981 29 Vladimir Tkačenko 1979 29 Valdis Valters 1985 27 Juan Carlos Navarro 2011 27



Opomba: Z zvezdico so označeni igralci, ki so bili člani poraženih reprezentanc.

1.032. Ali je starostna razlika Pau Gasol-Luka Dončić največja v zgodovini idealnih peterk EuroBasketa?

Janez

Tako je, to je bila daleč največja razlika, saj je Pau Gasol od Luke Dončića starejši za 18 let in pol. Prejšnja največja razlika je znašala 13 let in 9 mesecev, kolikor je Sergej Belov starejši od Vladimirja Tkačenka. Oba sta bila v reprezentanci Sovjetske zveze leta 1979.

Starostno najbolj homogena peterka je bila leta 2007, ko so najstarejšega Dirka Nowitzkega in najmlajšega Joseja Calderona ločila le 3 leta in 4 meseci.

