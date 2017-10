Pau Gasol najbolj učinkovit evropski novinec

Zaradi neverjetnih predstav Luke Dončića v Evroligi se številni bralci Športnega SOS-a zadnje čase precej spogledujejo z rekordi v Ligi NBA in Evroligi.

Tako smo na tem portalu že odgovarjali o indeksih v Evroligi ter najboljših prvih tekmah v Ligi NBA, tokrat preverjamo evropske novince v Ligi NBA. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.



1.051. Zanimajo me statistično najboljše sezone evropskih novincev v Ligi NBA (točke, asistence, skoki). Recimo v tem tisočletju?

Aljoša Žvirc

Na začetku nabora Lige NBA Evropejci praviloma niso bili pretirano opaženi. Preboj se je začel leta 1973, ko sta bila v prvih dveh krogih izbrana prva Evropejca. Milwaukee je kot 16. izbral Nizozemca Swena Naterja. Ta se je že kmalu po rojstvu preselil v ZDA, kjer je košarkarsko znanje nabiral na univerzah Cypress in UCLA. Profesionalno kariero je začel v Ligi ABA, v sezoni 1976/1977 pa zaigral v Ligi NBA za Milwaukee. V svoji prvi sezoni je v povprečju dosegal po 13 točk na tekmo, kar je za evropskega novinca izjemno visoko povprečje. A pri tem mu je brez dvoma pomagalo dejstvo, da je v tej ligi debitiral pri 27 letih. Na istem naboru leta 1973 je bil izbran tudi Mike D'Antoni, ki ima tudi italijansko državljanstvo.

Prvi nekoliko večji val evropskih naborov se je začel sredi 80. let. Leta 1985 je bil Nemec Detlef Schrempf prvi Evropejec, izbran med prvimi desetimi (kot osmega ga je izbral Dallas). Leto kasneje sta bila med drugim izbrana Arvidas Sabonis (24.; Portland) in Dražen Petrović (60.; Portland).

Leta 1988 je bil Nizozemec Rik Smits izbran kot drugi, še pred razpadom Jugoslavije pa so bili izbrani tudi Vlade Divac (26.), Toni Kukoč (29.) in Dino Rađa (40.).

Število Evropejcev je zadnja leta izjemno visoko, leta 2006 se je pripetilo, da je bil edinkrat do zdaj igralec iz Stare celine izbran kot prvi. Toronto je leta 2006 prvi nabor uporabil za Andrea Bargnanija.

In odgovor na vprašanje. Najbolj uspešno sezono med novinci je imel Pau Gasol, ki ga je leta 2001 Memphis izbral kot tretjega. Španec je v prvi sezoni v povprelju dosegel po 17,6 točke, 8,9 skoka in 2,7 podaje.

V spodnji tabeli je deset evropskih igralcev z najvišjem povprečjem točk v svoji prvi sezoni.

Nabor Igralec Izbor Klub T S P Starost Leta + 2001 Pau Gasol 3. Memphis 17,6 8,9 2,7 21 1989 Dino Rađa 40. Boston 15,1 7,2 1,4 26 4 2004 Ben Gordon 3. Chicago 15,1 2,6 2,0 21 1986 Arvidas Sabonis 24. Portland 14,5 8,1 1,8 31 9 2015 Kristaps Porzingis 4. New York 14,3 7,3 1,3 20 1996 Zydruans Ilgauskas 20. Cleveland 13,9 8,8 0,9 22 1 1992 Predrag Danilović 43. Miami 13,4 2,4 2,5 25 3 1973 Swen Nater 16. Milwaukee 13,0 12,0 1,0 27 3 2014 Dario Šarić 12. Philadelphia 12,8 6,3 2,2 22 2 1987 Šarunas Marčiulionis 127. Golden State 12,1 2,9 1,6 25 2



Opomba: V prvem stolpcu je leto, v katerem je bil posamezni igralec izbran. V stolpcih T, S in P je sezonsko povprečje točk, skokov in podaj, starost prinaša igralčevo starost v svoji prvi sezoni, stolpec Leta + pa pomenijo, koliko let kasneje je igralec v resnici prvič zaigral v Ligi NBA. Dino Rađa je bil tako, denimo, izbran že leta 1989, svojo prvo sezono pa je odigral štiri leta kasneje (se pravi 1988/1989).

1.052. Mnogo igralcev, ki so izbrani na naboru, nikoli ne zaigrajo v Ligi NBA. Kdo je bil najvišje izbran, a nikoli ni igral v tej ligi?

Peter S.

Ta rekord se je zgodil že na prvem naboru, ki se je zgodil leta 1947. Takrat je prvi izbiral Pittsburgh, ki se je odločil za Cliftona McNeelyja, ki je s tem postal sploh prvi igralec, ki je bil izbran v zgodovini tega dogodka. A McNeelyja ni zanimalo, da bi zaigral za najslabše moštvo v ravno nastali ligi in se je raje odločil, da postane trener v srednji šoli.

Enak razplet se je zgodil še štiri leta kasneje, ko je pravica prvega nabora padla v roke Baltimora. Ta se je odločil za Gena Melchiorra, ki pa se je zapletel v škandal s prirejanjem izidov tekem in nikoli ni smel zaigrati.

Omeniti velja še nabor 1986, ko je Boston kot drugega izbral izjemno nadarjenega Lena Biasa, ki je vsega dva dneva kasneje umrl zaradi prevelike količine zaužitega kokaina.

