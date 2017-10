Natanko 58 let od začetka dominantne kariere

Ob vsakem začetku sezone Lige NBA je veliko oči uprtih v novince in njihove potencialne zmožnosti. Najbolj dominanten prvenec se je zgodil pred natanko 58 leti.

Takrat je Wilt Chamerlain namreč dosegel več kot 40 točk, zbral pa skoraj 30 skokov. V rubriki Športni SOS tokrat raziskujemo najboljše debije. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.049. Lonzo Ball je na svoji prvi tekmi Lige NBA dosegel le 3 točke. Kdo je najuspešnejši košarkar na svoji prvi tekmi?

Janez

Največ točk ob svojem debiju v Ligi NBA je dosegel eden najbolj dominantnih centrov v zgodovini košarke - Wilt Chamberlain. Prvič je na parket najmočnejše lige na svetu stopil 24. oktobra 1959, ko je v dresu Philadelphie v legendarnem Madison Square Gardnu nasul New Yorku Knicksom 43 točk (iz igre je metal 17/27, proste mete pa izvajal 9/15), zbral pa je še neverjetnih 28 skokov. Bojevniki so tekmo dobili s 118:109. Franšiza se je leta 1962 preselila v San Francisco, še devet let kasneje pa v Oakland - danes so Golden State Warirorsi aktualni prvaki Lige NBA.

1.050. Ali je kateri igralec na svojem prvencu Lige NBA dosegel trojni dvojček?

Janez

Do zdaj je le enemu igralcu uspelo takoj v svojem debiju v treh kategorijah zbrati dvoštevilčno statistiko. To je Oscar Robertson, ki je bil znan kot kralj trojnih dvojčkov (v tej generaciji mu ta primat in številne rekorde jemlje Russell Westbrook). Robertson je svojo kariero začel leto kasneje kot Chamberlain - prvo tekmo je odigral 19. oktobra 1960, ko je njegov Cincinnati premagal LA Lakerse s 140:123, Robertson pa je zbral 21 točk (met iz igre 8/20, prosti meti: 5/5), 12 skokov in 10 podaj.

Blizu temu dosežku je bilo še nekaj igralcev. Igralec Milwaukeeja Brandon Jennings je v sezoni 2009/2010 pri porazu proti Philadelphii (86:99) dosegel 17 točk, 9 skokov in podaj.

Z morda najbolj vsestransko igro ob debiju pa se ponaša Michael Carter Williams, ki je kariero v Ligi NBA začel 30. oktobra 2013. Takrat je igral za Philadelphio, ki je presenetila šampiosnki Miami na čelu z LeBronom Jamesom s 114:110. Carter Williams je bilo celo blizu četvernemu dvojčku, tekmo je namreč končal z 22 točkami, 12 skoki, 9 ukradenimi žogami in 7 podajami.

Z zanimanjem bomo spremljali tudi začetek naslednje sezone Lige NBA, ko naj bi v najmočnejši ligi na svetu začel igrati evropski prvak Luka Dončić ...

