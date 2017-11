Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov se je uvrstil v polfinale. Foto: Reuters Dodaj v

Dominanten Dimitrov Goffinu prepustil le dve igri

Dimitrov drugi polfinalist v Londonu

15. november 2017 ob 17:37

London - MMC RTV SLO

Bolgar Grigor Dimitrov je z zmago nad Belgijcem Davidom Goffinom (6:0 in 6:2) postal drugi polfinalist zaključnega turnirja elitne osmerice v Londonu.

26-letni Dimitrov, ki se je kot prvi Bolgar uvrstil na zaključni turnir osmerice, se kot drugi veseli uvrstitve v polfinale - v torek je prvi polfinalist postal Švicar Roger Federer.

Z današnjo zmago je Dimitrov v odličnem položaju, da postane zmagovalec skupine Pete Sampras, v polfinalu bi se tako srečal z drugouvrščenim iz skupine Boris Becker.

Dvoboj med Dimitrovim in Goffinom je trajal le uro in 15 minut. Dimitrov je v prvem nizu hitro povedel s 3:0, zanimiva je bila le četrta igra, a je tudi to dobil Dimitrov. Na koncu je v prvem nizu gladko s 6:0 odpravil z Goffinom. Temu je Bolgar trikrat odvzel servis. Zanimivejši je bil drugi niz, ki je trajal 19 minut dlje. Dimitrov je Goffinu prepustil dve igri. Dimitrov je dosegel dvakrat več winnerjev kot Goffin (18:9), očitna razlika je bila tudi v neizsiljenih napakah (11:28).

Malo po 21. uri bo na sporedu še drugi današnji dvoboj te skupine, pomerila se bosta Pablo Carreno-Busta, ki je zamenjal poškodovanega rojaka Rafaela Nadala, in četrtopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem.

Zaključni turnir serije ATP

(8,000.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Skupina Pete Sampras:

DIMITROV (BLG/6) - GOFFIN (BEL/7)

6:0, 6:2

THIEM (AVT/4) - CARRENO BUSTA (ŠPA/9)

Lestvica: DIMITROV 2 2 0 4:1 2 točka GOFFIN 2 1 1 2:3 1 NADAL 1 0 1 1:2 0 THIEM 1 0 1 1:2 0 CARRENO BUSTA 0 0 0 0:0 0 V polfinale se uvrstita prva dva.

D. S.