Isner z odličnimi servisi izločil Wawrinko

Đoković v četrtfinalu

18. maj 2017 ob 19:04

Rim - MMC RTV SLO

John Isner je našel pravo formo tudi na pešečnih igriščih. V osmini finala mastersa v Rimu je presenetil tretjega nosilca Stana Wawrinko s 7:6 in 6:4.

Američan je v treh obračunih v Rimu zadel že 72 asov. Švicar je pred dvema letoma osvojil Roland Garros, lani pa se je prebil do polfinala, a letos na pesku ne najde forme.

V prvem nizu sta oba zadržala začetne udarce. V podaljšani igri je Isner povedel s 5:0 in jo nato dobils 7:1. V drugem nizu je Wawrinka izgubil servis v sedmi igri, Isner pa je nato unovčil tretjo zaključno žogo.

Novak Đoković je premagal Roberta Bautisto Aguta s 6:4 in 6:4 po uri in 42 minutah. V prvem nizu je Španec izgubil servis v sedmi igri, v drugem pa je Nole povedel s 3:1, a je nato izgubil tri igre zapored. V ključnih trenutkih se je zbral in dobil zadnje tri igre.

Srb, ki bo v ponedeljek dopolnil 30 let, bi se v polfinalu lahko znova srečal z Rafalom Nadalom. Prejšnji teden v Madridu je Rafa oddal le šest iger.

Srebotnikova in Spearsova v četrtfinalu

Katarina Srebotnik se je v Rimu uvrstila v četrtfinale v konkurenci dvojic. Skupaj z Američanko Abigail Spears, s katero sta šesti nosilki, sta v drugem krogu ugnali Japonki Eri Hozumi in Miju Kato s 6:2 in 7:5. V četrtfinalu bosta tekmici Srebotnikove in Spearsove drugi nosilki, Švicarka Martina Hingis in Tajvanka Jung-Jan Čan.

RIM, osmina finala (M), tabela

(4.507.375 evrov, pesek)



A. ZVEREV (NEM/16) - FOGNINI (ITA)

6:3, 6:3

RAONIĆ (KAN/5) - BERDYCH (ČEŠ/12)

6:3, 6:2

ISNER (ZDA) - WAWRINKA (ŠVI/3)

7:6 (1), 6:4

ČILIĆ (HRV/6) - GOFFIN (BEL/9)

6:3, 6:4

THIEM (AVT/8) - QUERREY (ZDA)



NADAL (ŠPA/4) - SOCK (ZDA/13)



NIŠIKORI (JAP/7) - DEL POTRO (ARG)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - BAUTISTA AGUT (ŠPA)

6:4, 6:4

RIM, osmina finala (Ž), tabela

(3.076.495 am. dolarjev, pesek)



KONTAVEIT (EST) - LUČIĆ BARONI (HRV/16)

6:1, 6:1

HALEP (ROM/6) - PAVLJUČENKOVA (RUS/12)

6:1, 4:6, 6:0

BERTENS (NIZ/15) - MAKAROVA (RUS)

7:6, 6:1

GAVRILOVA (AVS) - KUZNECOVA (RUS/7)

2:6, 7:5, 6:4

V. WILLIAMS (ZDA/9) - KONTA (VB/5)

6:1, 3:6, 6:1

MUGURUZA (ŠPA/3) - GÖRGES (NEM)

7:5, 6:4

SVITOLINA (UKR/8) - BARTHEL (NEM)



PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - BACSINSZKY (ŠVI)

A. G.