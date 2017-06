Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andy Murray si je dvignil samozavest z zmago nad Juanom Martinom del Potrom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murray za četrtfinale proti 21-letnemu Rusu

Pester spored začetka drugega tedna Pariza

5. junij 2017 ob 09:12

Pariz - MMC RTV SLO

Drugi teniški grand slam turnir sezone v Parizu se je prevesil v drugo polovico. Danes bomo dobili preostale četrtfinaliste v obeh konkurencah. Od 13. ure naprej bo prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na osrednjem igrišču bosta dan ob 11. uri odprli Simona Halep in Carla Suarez Navarro. Sledi obračun prvega nosilca Andyja Murrrayja z 21-letnim Rusom Karenom Hačanovom, ki je na lestvici ATP na 53. mestu. Hačanov je na poti do osmine finala izločil Tomaša Berdycha in Johna Isnerja.

V Parizu bo največ pozornosti požel obračun Gaela Monfilsa in Stana Wawrinke, dan pa se bo zaključil s francoskim dvobojem med Alize Cornet in Caroline Garcio.

Na igrišču Suzanne Lenglen bo v ospredju dvoboj med Keiem Nišikorijem in Fernandom Verdascom.

Moški, osmina finala, tabela:

MURRAY (VB/1) - HAČANOV (RUS)



NIŠIKORI (JAP/8) - VERDASCO (ŠPA)



WAWRINKA (ŠVI/3) - MONFILS (FRA/15)



ČILIĆ (HRV/7) - ANDERSON (JAR)



CARRENO BUSTA (ŠPA/20) - RAONIĆ (KAN/5)

4:6, 7:6 (2), 6:7 (6), 6:4, 8:6

NADAL (ŠPA/4) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/17)

6:1, 6:2, 6:2

THIEM (AVT/6) - ZEBALLOS (ARG)

6:1, 6:3, 6:1

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/19)

7:6 (5), 6:1, 6:3

Ženske, osmina finala, tabela:

OSTAPENKO (LAT) - STOSUR (AVS/23)

2:6, 6:2, 6:4

WOZNIACKI (DAN/11) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:1, 4:6, 6:2

MLADENOVIC (FRA/13) - MUGURUZA (ŠPA/4)

6:1, 3:6, 6:3

BACSINSZKY (ŠVI/30) - V.WILLIAMS (ZDA/10)

5:7, 6:2, 6:1

SVITOLINA (UKR/5) - MARTIĆ (HRV)



HALEP (ROM/3) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/21)



GARCIA (FRA/28) - CORNET (FRA)



KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - CEPEDE ROYG (PAR)

R. K.