Serena Williams je imela veliko povedati portugalskemu sodniku Carlosu Ramosu. Ni prvič, da je na Odprtem prvenstvu ZDA izgubila živce. Leta 2011 je prav tako v finalu sodnici Evi Asderaki zabrusila, da je globoko v sebi grda oseba, leta 2009 (v polfinalu) pa je linijski sodnici celo zagrozila, da bi ji žogico najraje porinila v grlo. Foto: Reuters Naomi Osaka je presenetljivo poljubila pokal za zmagovalko Odprtega prvenstva ZDA. Postala je prva Japonka, ki je zmagala na enem od štirih turnirjev za grand slam (Melbourne, Pariz, Wimbledon, New York). Foto: EPA Premagati svojega športnega idola in osvojiti turnir za grand slam ... Presenetljiva zmagovalka turnirja ni mogla skriti solz. Foto: Reuters

Serena Williams: "Kazen sem dobila le zato, ker sem ženska"

Je "coaching" res nesmiselno pravilo, ki uničuje tenis?

9. september 2018 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko so številni vedenje Serene Williams v finalu Odprtega prvenstva ZDA videli kot sramotno dramo razvajene šampionke, se pojavljajo tudi očitki o seksizmu glavnega sodnika oziroma dvojnih merilih.

Naomi Osaka je zdržala pritisk 23 tisoč glasnih gledalcev in vse čustvene izpade slovite tekmice in zmagala s 6:2 in 6:4. Nedvomno je bila Japonka boljša, blestela je pri servisu in kljub vsem dogodkom na igrišču ohranila zbranost. Toda njeno prvo zmago na turnirjih za grand slam je povsem zasenčila Serena Williams. 36-letna Američanka je v drugem nizu izgubila živce, prejela kar tri opomine, pri izidu 4:3 za Osako pa je dobila celo kazen ene igre, tako da je bilo na presenečenje vseh na semaforju kar naenkrat 5:3.

"Nikoli nisem goljufala"

Kaj se je na stadionu Arthurja Asha dogajalo v dramatičnem drugem nizu? Najprej je sodnik Carlos Ramos opazil, da je trener Williamsove Patrick Mouratoglou z roba igrišča z roko signaliziral svoji varovanki, kako naj igra. Na grand slamih "coaching" ni dovoljen, zato je zmagovalka 23 turnirjev za grand slam dobila prvi opomin. Drugi opomin je sledil, ko je Williamsova izgubila igro na svoj servis in v navalu besa zlomila lopar. Zaradi še nekaj prejšnjih opozoril ji je sodnik vzel točko. "Nisem prejela trenerjevih navodil. Dolžni ste mi opravičilo. Nikoli nisem goljufala v življenju," je s povišanim pritiskom zabrusila sodniku.

Moških nihče ne kaznuje

A to še ni bilo vse. Naomi Osaka je povedla s 4:3, Serena Williams pa je Ramosa ozmerjala kot smrkavca: "Lažnivec si. Reci, da ti je žal. Ukradel si mi točko, tudi kradljivec si!" Ramos teh besed ni kar preslišal in se je odločil za tretji opomin, kar je pomenilo, da je Osaka avtomatično dobila naslednjo igro. Drama se je še stopnjevala, ko je 36-letnica na igrišče poklicala vodjo sodnikov v Flushing Meadowsu Briana Earleyja in izpostavila seksizem: "Poznate moj značaj. To ni pošteno. Da sem izgubila igro zaradi tistih besed, ni pošteno. Koliko moških to počne? Kazen sem dobila le zato, ker sem ženska in to ni prav. Videla sem tenisače, ki so sodniku rekli še hujše stvari. Borila se bom za pravice žensk in enakopravnost."

Dvojna merila?

Da se je portugalski sodnik pred ogromno množico gledalcev, ki so bili povsem na strani Serene Williamsove, tako držal pravil, zbuja pri nekaterih občudovanje, pri drugih neodobravanje in dilemo, ali se ni tako res odločil le zato, ker je sodil - ženski. Nekdanja teniška šampionka Bille Jean King je stopila na stran Williamsove: "Ko je ženska čustvena, je histerična in dobi kazen. Ko isto naredi moški, je odkrit in ni posledic. Hvala, Serena Williams, da si opozorila na dvojna merila. Oglasiti se mora še več igralk."

Pravilo, ki uničuje tenis

Patrick Mouratoglou je po dvoboju priznal, da je signaliziral s tribune, vendar dodal, da takointako to počnejo vsi. "Drži, dajal sem navodila, toda mislim, da me (Serena Williams) ni videla. Ampak to je ves čas počel tudi Sascha Bajin (trener Naomi Osake). Gre za eno od pravil, ki uničujejo tenis. Serena se bo težko pobrala po tem udarcu." Na novinarski konferenci je Williamsova o kazni povedala, da ni prejela nikakršnih napotkov in da ne razume, zakaj je Mouratoglou rekel, da jih je dajal. "Ravno sem Patricku poslala sporočilo, o čem govori. Midva nimava signalov, o tem nikoli nisva govorila. Nikoli niti ne zaprosim za trenerjevo pomoč na igrišču."

Skromnost mlade Japonke

Na podelitvi priznanj so gledalci žvižgali, k sreči pa je Serena Williams umirila dogajanje: "Poskušajmo narediti ta trenutek čim lepši. Bodimo pozitivni in čestitam Naomi." Presenetljiva zmagovalka zadnjega turnirja sezone za grand slam je razkrila, da ni vedela, kaj se je dogajalo med glavnim sodnikom in Williamsovo, ker se je osredotočala zgolj nase. Kot je povedala, je igrala proti športnici, ki jo ima za idola. "Sanjala sem o tem, da bom s Sereno nekoč igrala v finalu. Vesela sem, da mi je to uspelo." Sereni se je zahvalila in se priklonila. S svojo zadržanostjo in pristnostjo je pridobila simpatije navijačev po vsem svetu. 20-letnica ima očeta s Haitija, mati pa je Japonka. Od svojega tretjega leta živi v ZDA, očitno pa ima privzgojene bolj japonske kot ameriške vzorce vedenja.



Navdih za vso Japonsko

Njen uspeh v domovini zelo odmeva. Premier Šinzo Abe ji je po Twitterju čestital in se ji zahvalil, ker je navdihnila Japonsko v teh težkih časih. Verjetno je imel v mislih potres, ki je sever otoka stresel v četrtek in zahteval več kot 20 življenj. Kei Nišikori, ki je ga je Novak Đoković v New Yorku izločil v polfinalu, je objavil video, kako Osaka dviguje lovoriko za končno zmago, ob tem je uporabil ključnik #proud (ponosen). Tenis na Japonskem sicer ni prav priljubljen. Dvoboje Odprtega prvenstva ZDA je prenašala manjša televizijska postaja. Japonci znajo ceniti vrline Naomi Osake. "Na podelitvi priznanj je želela vso pozornost preusmeriti k Sereni. To je njena lepota," je povedal eden od tistih, ki so si v Tokiu ogledali finalni obračun.

