Znova odprt lov na Nadala in Federerja

Po drugem zaporednem osvojenem grand slam turnirju Novaka Đokovića

10. september 2018 ob 10:12

New York - MMC RTV SLO

Tam, kjer je Pete Sampras pred 16 leti osvojil svoj zadnji grand slam turnir in se upokojil, je Novak Đoković izenačil dosežek svojega idola na večni lestvici zmagovalcev turnirjev za grand slam.

V slogu najbolj izkušenega kirurga je 31-letni Srb kot v najboljših časih vihtel svoj teniški skalpel. Po treh urah in 16 minutah silovitega boja je moral Juan Martin del Potro, ki je pred tem oddal le en niz, podpisati predajo. "Vrnil se je na najvišjo raven. Kot da bi s police zložil vse svoje pokale in z njih obrisal prah. 14 je številka. Še pred enim letom sem menil, da sta Roger in Rafa pobegnila predaleč, a zdaj imam občutek, da jih lahko ujame," je po 14. naslovu na največjih turnirjih povedal glavni tvorec ponovnega vstajenja velikega šampiona Marian Vajda. Federer mu beži za šest naslovov, Nadal za tri.

Noletova pot do tretje zmage v osmih newyorških finalih je bila nenavadna. Prvič je zmagal na grand slam turnirju ne da bi na poti premagal Rogerja Federerja, Rafaela Nadala ali Andyja Murrayja. Na vseh pa je premagal člana najboljše četverice v tistem trenutku.

"Če bi mi februarja rekli, da bom osvojil Wimbledon, Cincinnati in New York, ne bi verjel. Iskreno, vedel sem, da se bom vrnil na visoko raven. V času krize sem se naučil veliko o sebi. Naučil sem se potrpežljivosti, kar nikoli ni bila moja močnejša stran," je povedal Nole, ki je do zmage prišel v pravem nogometnem vzdušju na stadionu Arthurja Asha. "Ko so navijači Del Potra peli 'ole, ole, ole', sem si pri sebi predstavljal, da pojejo 'Nole, Nole, Nole'. Do mene so bili zelo obzirni," je dejal Đoković, ki je v zadnjih osmih letih osvojil 13 od 32 mogočih turnirjev za grand slam.

Za prelomno točko je Nole označil poraz v četrtfinalu Roland Garrosa proti Marcu Cecchinatu. "Iz tega poraza sem se veliko naučil. Bil sem zelo razočaran, saj sem pred tem imel občutek, da napredujem. Šel sem v francoske Alpe s svojo ženo. Po treh urah sva prišla na vrh. Sedla sva in pogledala na svet iz drugačne perspektive. Vdihnila sva novo inspiracijo, motivacijo. Ta trenutek mi je ostal v posebnem spominu," je povedal Đoković. Od takrat je izgubil le en dvoboj in osvojil tri turnirje.

Del Potro se je boril kot lev, a v ključnih trenutkih ga je na cedilu pustilo njegovo najmočnejše orožje - forehand. Če bi pri vodstvu s 3:1 v podaljšani igri drugega niza njegova bomba zletela nekaj centimetrov višje, bi dvoboj kaj lahko krenil v drugo smer. "Igral sem na meji ves čas in iskal winnerje, toda Novak je bil na pravem mestu skoraj vedno. Tvegal sem s forehandom, ker sem vedel, da lahko le tako premagam igralca Noletovega kova. Do napak je prihajalo zaradi njegove igre na tako visoki ravni. Prehiter je, njegova obramba je izjemna. Težko je premagati takega igralca," je povedal Del Potro in bil še enkrat velik v porazu: "Užival sem v dvoboju. Najhuje je, ko ne izkoristiš priložnosti, toda po drugi strani je lepo videti prijatelja, ki drži zasluženi pokal. Novak ima vse, da v tem športu zruši rekorde."

Z novim čekom za 3,8 milijona dolarjev je Đoković na večni lestvici zaslužkarjev spet prehitel Federerja. Srb je v karieri na turnirjih zbral 119,1 milijona dolarjev, Federer 117,5 milijona.

Pred desetimi leti so Federer, Nadal, Đoković in Murray prvič zasedli prva štiri mesta na lestvici ATP, zdaj so najuspešnejši tenisači vseh časov spet na prvih treh mestih. Nazadnje se je to zgodilo aprila leta 2015. In nič ne kaže na konec njihove prevlade, pa čeprav so bili že tolikokrat odpisani.

Lestvica ATP: 1. (1) R. NADAL ŠPA 8.760 2. (2) R. FEDERER ŠVI 6.900 3. (6) N. ĐOKOVIĆ SRB 6.445 4. (3) J.-M. DEL POTRO ARG 5.980 5. (4) A. ZVEREV NEM 4.890 6. (7) M. ČILIĆ HRV 4.715 7. (8) G. DIMITROV BLG 3.755 8. (9) D. THIEM AVT 3.665 9. (5) K. ANDERSON JAR 3.595 10. (11) J. ISNER ZDA 3.470 11. (10) D. GOFFIN BEL 3.435 12. (19) K. NIŠIKORI JAP 2.475 13. (14) F. FOGNINI ITA 2.225 14. (13) D. SCHWARTZMAN ARG 2.110 15. (15) S. CICIPAS GRČ 1.962 ... 76. (78) A. BEDENE SLO 725 248. (243) B. ROLA SLO 223 292. (282) B. KAVČIČ SLO 167

R. K.