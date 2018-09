Nadal: Še vedno sem konkurenčen pri 32 letih

Letošnja sezona odlična ... do zdaj

8. september 2018 ob 09:47

New York City - MMC RTV SLO

Zadnja ovira pred finalom zadnjega grand slama sezone. Ni šlo. Rafael Nadal, prvi igralec sveta, je moral zaradi bolečin v kolenu predati polfinalni dvoboj Argentincu Juanu Martinu del Potru.

Majorčan je tako še drugič letos predal dvoboj na turnirju velike četverice, predtem je bila bolečina močnejša na četrtfinalnem obračunu Odprtega prvenstva Avstralije proti Marinu Čiliću.

"Najbrž si lahko predstavljate, kako težko mi je bilo predati današnji dvoboj. Toda v neki točki je enostavno morala pasti odločitev," je po koncu dvoboja (7:6 (3), 6:2, b.b.) z Del Potrom dejal Nadal.

Sovraži predaje

Španec ima že dlje časa težave z bolečinami v kolenu, ki jih je znova občutil na začetku turnirja. V naslednjih krogih je poškodbo nekoliko saniral, znova pa je moral stisniti zobe že v prvem nizu polfinala. "Težko je igrati s toliko bolečine. Na koncu to ni bil več teniški dvoboj, saj je igral samo en igralec. Sovražim predaje, a vsekakor ne bi zdržal še enega niza," je nadaljeval in dodal: "Težko je biti v takšnih trenutkih. Vseeno se bom še naprej trudil po najboljših močeh, da pridem do novih priložnosti za zmage na grand slamu."

Letošnja sezona odlična ... do zdaj

Vseeno 32-letnik ostaja optimističen. "Sem sicer v dobri formi, dobro igram, uživam na igrišču. Žanjem velike uspehe. Še vedno sem konkurenčen pri 32 letih, borim se za nove naslove in za najboljši položaj na lestvici ATP-ja. Tudi prejšnja sezona je bila izjemna. Letošnja tudi do tega trenutka. Izgubil sem štiri dvoboje, dva od teh sem moral predati. Žal dvakrat na turnirjih za grand slam. To je frustrirajoče," je povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice.

O Del Potru, ki se bo v velikem finalu udaril s Srbom Novakom Đokovićem, je še dejal: "Nisem zadovoljen, da se je dvoboj končal na takšen način. Toda Juan Martin je igralec, ki je dal veliko skozi. Vesel sem zanj, v finalu mu želim vse najboljše."

M. L.