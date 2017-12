Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak je po dveh slabših sezonah spet v vrhunski formi. Foto: BoBo Dodaj v

Biatlon: Moški šprint v Hochfilznu

Prenos na TV Slovenija 2 in naši spletni strani

8. december 2017 ob 11:30,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 11:32

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Biatlonska karavana se je preselila iz Östersunda v Hochfilzen, kjer sta danes na sporedu oba šprinta.

Ob 11.30 so se na progo najprej podali moški. Na štartu je kar 109 tekmovalcev, med njimi so tudi Miha Dovžan (3), Klemen Bauer (25), Jakov Fak (33) in Mitja Drinovec (67).

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani. Aktivirate ga s klikom na spodnjo sliko.



Ob 14.15 se bo začel še ženski šprint.

Prenos na TV Slovenija 2:

S. J.