Fak se zahvaljuje za podporo, zaradi miru se ne bo premislil

Biatlonec se je oglasil prek OKS-a

28. januar 2018 ob 09:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski biatlonec Jakov Fak se zahvaljuje za vso podporo, ki jo je bil deležen, a se vseeno ne bo premislil in kandidiral za nošenje zastave.

Iz Olimpijskega komiteja Slovenije smo prejeli sporočilo, ki ga v celoti objavljamo.



Odločitev Jakova Faka, ki je zaradi negativnih odzivov v javnosti odstopil od kandidature za nosilca slovenske zastave na otvoritvi olimpijskih iger v Pjongčangu, je med Slovenci dobre volje in svetovnega nazora povzročila pravi vihar. Zdi se, da smo v reakciji na primitivizem in zaplankanost, nato s konsenzom, izrazili vso podporo biatloncu, ki bo na enem največjih globalnih dogodkov v letu 2018 zastopal barve Slovenije.

Jakov Fak se vsem, ki mu izražate podporo, ga pozivate in prosite naj si vendarle premisli, iskreno zahvaljuje. Žal svoje odločitve ne bo spremenil. To je potrebno spoštovati. V tem trenutku je nujno športniku zagotoviti mir in osredotočenost na treninge, saj je v zaključni fazi priprav za olimpijske igre v Pjongčangu.

S. J.