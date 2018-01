Hannawald nasledniku izrekel dobrodošlico v ekskluzivnem klubu

8. januar 2018 ob 07:27

Bischofshofen - MMC RTV SLO

Drugič zapored je junak novoletne turneje postal Kamil Stoch, ki je hkrati poskrbel za zgodovinski mejnik, saj je zmagal na vseh štirih skakalnicah, kar je do zdaj uspelo le Svenu Hannawaldu.

Nekdanji nemški skakalec je bil eden prvih, ki je sijajnemu Poljaku za novoletni poker čestital v izteku skakalnice Paula Ausserlaitnerja v Bischofshofnu, kjer je Stoch zmagal drugič zapored in drugo zimo visoko dvignil zlatega orla. "Hannawald mi je v izteku čestital in mi zaželel dobrodošlico v ekskluzivnem klubu," je na novinarski konferenci dejal 30-letni šampion iz Zakopan, ki je drugega Nemca Andreasa Wellingerja v seštevku turneje prehitel za kar 69,6 točke, kar je tretja najvišja razlika. Bolj suvereno sta turnejo dobila le še Poljak Adam Malysz in Finec Matti Nykänen.

"Za mano je neverjeten dan, izjemno tekmovanje in turneja. Pa ne le zame, ampak za celotno poljsko moštvo, za kar bi se vsem rad zahvalil, predvsem trenerjem, ki so trdo delali in omogočili, da smo to dosegli. Poskrbeli so, da smo bili osredotočeni le na svojo nalogo – na skoke in da bodo čim boljši. Hvaležen sem jim za vse. Pozitivno sem presenečen, zelo vesel in malce utrujen," je povedal Stoch. Dodal je: "Seveda je bil med turnejo pritisk velik. Ampak najpomembnejše je bilo, da sem ostal osredotočen na svojo nalogo in jo skušal čim bolje opraviti. Več kot to se ne da. Želel sem narediti čim boljše skoke in nisem razmišljal o štirih zmagah. Od začetka turneje sem šel korak za korakom. Vsaka druga serija je bila težka, a vsak skok je predstavljal velik izziv in posebno izkušnjo. Celotna turneja je bila tak posebni izziv."

Lani je postal drugi Poljak po Malyszu, ki ga je kot športni direktor reprezentance spremljal ves čas tudi to sezono, z zmago na novoletni turneji. Zdaj mu je kot prvemu po Avstrijcu Gregorju Schlierenzauerju leta 2013 in devetemu v 66-letni zgodovini prestižnega tekmovanja uspelo lovoriko ubraniti. Čeprav se s slovitim rojakom, ki je poskrbel za eksplozijo poljske skakalne evforije, ne mara primerjati in pravi, da je Adam neponovljiv, pa ga je po številu zlatih orlov prehitel, prav tako ima žlahtnejšo zbirko medalj z olimpijskih iger, le kristalnih globusov je v Malyszevi vitrini več. Kakor koli že, Kamil je poskrbel, da je Batman iz Wisle dobil dostojnega naslednika.

Februarja bo branil zlati olimpijski medalji

Stoch je veliki kristalni globus osvojil pred štirimi leti, ko je zmagal pod Bloudkovo velikanko na njemu najljubšem prizorišču svetovnega pokala, v Planici, kjer je spoznal svojo ženo Ewo in se pozneje pod Poncami tudi zaročil. Z zmago v Bischofshofnu in ob odsotnosti nesrečnega Nemca Richarda Freitaga, ki je bil pred turnejo prvi favorit, na tekmovanju pa glavni konkurent Kamila Stocha, je Poljak tudi prevzel vodstvo v svetovnem pokalu. O ciljih za sezono trenutno najboljši skakalec na svetu ne govori na glas, saj, kot pravi, so skoki zelo nepredvidljiv šport in ni vedno vse odvisno samo od posameznika.

Že pred turnejo je dejal, da je osredotočen le na skoke, ne na končni izid. Tako je bilo tudi med nemško-avstrijskim novoletnim tekmovanjem, ko je šel iz skoka v skok, ni prehiteval dogodkov in ni pred mediji govoril o zgodovinskem dosežku: "Starejši, kot sem, sem hkrati tudi pametnejši in izkušenejši. Že nekaj let se zavedam, da moram biti osredotočen na skoke, ne pa na rezultat, saj to ne prinese nič dobrega. Seveda želim zmagovati, saj med pripravami na sezono ne delam za to, da bi le skakal in mesta ne bi bila pomembna. Trdo delam za zmage, ampak vseeno ne grem na vsako tekmo s takimi mislimi."

Tudi lani je bil na turneji v fantastični formi, a je moral v drugi polovici sezone priznati premoč Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je blestel na svetovnem prvenstvu in ob koncu svetovnega pokala. Letos je pred skakalci še več vrhuncev. Najprej svetovno prvenstvo v poletih. Čeprav Stoch ne velja za izrazitega letalca, pa je večkrat že potrdil, da ob močnih nogah premore tudi dober občutek za letenje. Lani je na primer zmagal v Vikersundu, na koncu pa še z 251,5 m postavil rekord planiške velikanke. Za Oberstdorfom sledijo olimpijske igre, na katerih bo Stoch branil dve zlati kolajni iz Sočija: "Za nami ni niti še polovica sezone in čaka nas še toliko pomembnih tekem, na katerih bi rad skakal dobro. Moram ostati trdno na tleh in nadaljevati v takem ritmu."

Še čaka na Hannawaldovo povabilo na pivo

"To je trenutek, ki se ga ne da opisati. Mislim, da se Kamil še ne zaveda, kaj mu je uspelo. Način, kako mu je uspelo doseči štiri zmage, je neverjeten. Prikazal je senzacionalne predstave. Z vsakim dobrim skokom dokazuje, da spada v ta klub, v katerem sva zdaj dva," je o svojem nasledniku povedal Hannawald. Nemec, ki je na turneji pred 16 leti zaslužil bistveno več od Stocha, je dejal, da pred tekmo v Bischofshofnu ni spal. Poljak teh težav ni imel. Ni razmišljal o zmagi, ampak je bil, kot je ves čas poudarjal, osredotočen na svojo nalogo.

Je pa hkrati v petek zvečer z navdušenjem spremljal derbi Merseyside, na katerem je Liverpool, za katerega strastno stiska pesti, premagal Everton. Tekmo je nato pokomentiral z norveškima kolegoma Andreasom Stjernenom in Danielom Andrejem Tandejem, ki prav tako navijata za rdeče z Anfielda. "Nekateri Norvežani navijajo za Liverpool in z njimi se pogovarjamo o tekmah. Zdaj smo se o dvoboju z Evertonom. Sicer pa se z vsemi skakalci dobro razumem. Seveda so moji tekmeci, a so tudi moji prijatelji, kar je najpomembnejše. Na vse gledam tako," je sklenil Stoch in dodal, da še čaka na Hannawaldovo povabilo na pivo, saj je Nemec dejal, da bo tistega, ki bo ponovil njegov dosežek, povabil na pijačo.

Iz Bischofshofna

Tilen Jamnik