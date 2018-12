Ilka Štuhec se v Evropo vrača zadovoljna

Konec tedna superveleslalom in paralelni slalom

3. december 2018 ob 08:36

Lake Louis - MMC RTV SLO, STA

"Najbolj me veseli, da čeprav mi ni uspelo sestaviti super vožnje v celoti, so rezultati vseeno dokaj v redu," je svojo vrnitev v svetovni pokal po koncu ameriške turneje ocenila Ilka Štuhec.

28-letna Mariborčanka se je vrnila po 20-mesečni odsotnosti in na treh tekmah v Lake Louisu zasedla 6., 10. in 14. mesto.

"Prva tekma je bil kar velik psihični preizkus za Ilko pa tudi za vse okoli nje, za cel štab. Izšlo se je super. Bila je potrditev dobrih voženj s treningov," je petkov smuk, ko je bila šesta, ocenil trener Grega Koštomaj. "Na drugi tekmi je bil že zelo dober pristop, to je to, kar si želimo. Bila je pač človeška napaka, Ilka ni stroj, je samo človek," je po 14. mestu na drugem smuku, ko je naredila veliko napako, povedal Koštomaj. "Zadnji dan je ohranila stik z najboljšimi na superveleslalomu. Mikaela je imela res dobro vožnjo, vse druge pa niso bile predaleč stran. Če bi se vse izšlo, bi lahko bila vrhunska uvrstitev, a tudi s tem smo več kot zadovoljni in dobili smo potrditev, da smo na pravi poti," je Koštomaj povlekel črto pod uvodne nastope.

Koštomaj je zadovoljen s hitrostjo, malce manj s tehničnimi deli. "Na drugem intervalnem delu je bila malo preveč groba. Malo ji še manjka sproščenosti in spontanosti. Drugače je bil nastop dober. Tudi pristop je bil pravi, je napadala. Drsalni deli so ta pravi, ne samo v smuku, tudi v superveleslalomu. Hitrost je, zdaj pa moramo še malo narediti na tehnično bolj zahtevnih delih, kar pa pride s sproščenostjo in samozaupanjem," je po nedeljskem superveleslalomu, ko je bila deseta povedal Koštomaj.

"Bilo je v redu. Podlaga je bila drugačna kot preostale dni na smuku, saj je šla proga povečini mimo tiste linije, kot je šel smuk. Sneg je bil drugačen, dosti kompakten in v redu za smučanje. Kot je rekel Grega, sem bila na nekaterih delih pregroba. Vedela sem, kaj moram narediti, a sem to želela za vsako ceno, nisem bolje smučala, smučem pustila, da imajo brzino. Je pa to še ena izkušnja, dober začetek in že se veselim prihajajočih tekem," je sklenila Štuhčeva.

Karavana se zdaj seli v Evropo, kjer bosta konec tedna v St. Moritzu superveleslalom in paralelni slalom. Moški bodo v Val d'Iseru opravili z veleslalomom in slalomom.

