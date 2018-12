Ilka z napako izgubila precej časa, nova zmaga Schmidhoferjeve

V nedeljo v Lake Louisu prvi superveleslalom sezone

1. december 2018 ob 19:56,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 22:22

Lake Louise - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi po vrnitvi v svetovni pokal je Ilka Štuhec zasedla 14. mesto. Tudi na drugem smuku v Lake Louisu je slavila Nicole Schmidhofer.

Avstrijka je ponovila petkov uspeh, na odru za zmagovalke pa sta ji družbo delali še rojakinja Cornelia Hütter in Švicarka Michelle Gisin. Tik pod stopničkami je smuk končala Mikaela Shiffrin. Američanka, ki je tako še povečala naskoka v skupnem seštevku, je vse boljša tudi v hitrih disciplinah. V boju za tretji zaporedni veliki kristalni globus ima pred prvo zasledovalkov Gisinovo 156 točk prednosti. V nedeljo bo v Lake Louisu na sporedu še prvi superveleslalom letošnje zime, ki si ga boste ob 19.00 lahko v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Napaka Štuhčevo stala precej časa

Ilka je tokrat bolje začela vožnjo kot na petkovi preizkušnji, kar je bil njen prvi nastop po odsotnosti po težki poškodbi, zaradi katere je najboljša slovenska alpska smučarka izgubila celotno lansko sezono in tako izpustila tudi olimpijske igre v Pjongčangu. Zgornji del med prvim in drugim merjenjem vmesnega časa, kjer je v petek imela nekaj težav, je odpeljala bolje in razvila tudi dobro hitrost. V tehnično zahtevnem delu pa jo je pred četrtim vmesnim časom odneslo iz idealne smeri in je pred najpoložnejšim delom proge izgubila precej hitrosti. Nekaj težav je imela tudi pri zadnjem skoku in v cilj prišla z 21 stotink počasnejšim časom, kot ga je postavila v petek, ko je bila šesta.

Da jo je tista napaka stala precej časa, je potrdila že Nadia Fanchini, ki je nastopila za njo. Italijanka, ki je končala na sedmem mestu, je v zgornjem delu zaostajala za aktualno svetovno prvakinjo v smuku, nato pa pridobivala, na četrtem vmesnem času pa je bila hitrejša za debelo sekundo. Spodnji del je Ilki uspel bolje kot Fanchinijevi, ki je bila v cilju hitrejša 65 stotink sekunde, za slabe pol sekunde pa je Italijanko nato prehitela Gisinova.

Dve zmagi Schmidhoferjeve v dveh dneh

Švicarka, ki je v petek zasedla drugo mesto, je postavila zelo dober čas, ki ga je nato ogrozila Tina Weirather. Smučarka iz Liechtensteina je imela dobre vmesne čase, toda proge ni dokončala. Gisinovo je zatem tako kot v petek prehitela Schmidhoferjeva, ki je znova smučala imenitno. V zgornjem delu Avstrijka, ki je nastopila s številko sedem, še ni bila med najhitrejšimi, v srednjem delu pa je bila ponovno odlična in v cilj prišla s skoraj pol sekunde prednosti.

Najbolj se ji je približala Hütterjeva, ki je poskrbela za nov izjemen uspeh Avstrijk, ki so blestele že v petek, tokrat pa se jih je šest prebilo med najboljših 15. Za rojakinjo je zaostala 44 stotink in se 14. v karieri zavihtela na stopničke. Po šestič je to uspelo Gisinovi in Schmidhoferjeva, ki je v petek slavila prvo zmago v dolgoletni karieri svetovnega pokala, zdaj pa je v dveh dneh osvojila že dve.

Končni vrstni red: 1. N. SCHMIDHOFER AVT 1:47,68 2. C. HÜTTER AVT +0,44 3. M. GISIN ŠVI 0,47 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,57 5. N. DELAGO ITA 0,73 6. R. SIEBENHOFER AVT 0,84 7. N. FANCHINI ITA 0,95 8. C. SUTER ŠVI 1,28 9. S. VENIER AVT 1,39 10. E. LEDECKA ČEŠ 1,43 11. K. WEIDLE NEM 1,54 12. J. HÄHLEN ŠVI 1,56 13. C. SCHEYER AVT 1,59 14. I. ŠTUHEC SLO 1,60 15. A. VEITH AVT 1,72 Odstop: Weirather

SKUPNI VRSTNI RED Smuk (2/9): 1. N. SCHMIDHOFER AVT 200 2. M. GISIN ŠVI 140 3. C. HÜTTER AVT 106 4. K. WEIDLE NEM 84 5. S. VENIER AVT 79 . M. SHIFFRIN ZDA 79 7. R. SIEBENHOFER AVT 60 8. I. ŠTUHEC SLO 58 9. N. DELAGO ITA 57 10. C. SCHEYER AVT 56

Skupno (6/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 389 2. M. GISIN ŠVI 233 3. F. BRIGNONE ITA 201 4. N. SCHMIDHOFFER AVT 200 5. P. VLHOVA SLK 196 6. W. HOLDENER ŠVI 161 7. T. WORLEY FRA 145 8. F. HANSDOTTER ŠVE 142 9. R. MOWINCKEL NOR 134 10. B. SCHILD AVT 120 ... 23. I. ŠTUHEC SLO 58 37. M. HROVAT SLO 35 53. M. FERK SLO 18





T. J.