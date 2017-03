Kranjec in Hadalin nabrušena za "spopad" s podkorensko strmino

V soboto veleslalom, v nedeljo slalom

3. marec 2017 ob 16:16

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

V Kranjski Gori je vse nared za 56. Pokal Vitranc, na katerem se bodo v soboto in nedeljo pomerili najboljši svetovni smučarji v veleslalomu in slalomu.

Najmočnejša slovenska aduta sta Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Kranjec je bil v iztekajoči se sezoni dvakrat tik pod stopničkami na četrtem mestu.

Svetovno prvenstvo v St. Moritzu se ni izteklo po Kranjčevih načrtih, na veleslalomu je odstopil, za nameček je na slalomu dobil boleč udarec s količkom po obrazu ter ureznino nad ustnico. Rana je zaceljena in samo še spomin, nov izziv pa je domača tekma.

Kranjec nemoteno treniral

"Na srečo se mi je rana lepo zacelila, ni bilo nič hujšega. Ustnica je v redu, zobje so v redu. Lahko sem nemoteno treniral in jutri na tekmi bo vse normalno. Vem, da lahko zelo dobro smučam in naredim zelo dober rezultat, kam bom prišel, pa je odvisno tudi od konkurence. Če bom naredil, kar znam, bom zagotovo zadovoljen," je dejal Kranjec.

Hadalin si želi ponoviti vožnjo iz St. Moritza

Velika pričakovanja ima tudi Štefan Hadalin, ki je na svetovnem prvenstvu prišel do svojega najboljšega dosežka z 10. mestom v slalomu, zlasti druga vožnja je bila sijajna, ko je postavil najhitrejši čas finala ter prehitel največje ase. "Kar velikokrat sem si ogledal to mojo vožnjo. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem dojel, kaj mi je dejansko uspelo. Poskusil sem iz obeh voženj potegniti najboljše, si čim bolj zapomniti vse te občutke in upam, da jih bom v nedeljo, tudi že jutri, spet privlekel na dan in jih uporabil, da bom najbolje odsmučal, kar znam," je o misiji Kranjska Gora dejal Hadalin.

Iz ekipe za hitre discipline se je slovenski zasedbi za tekmovanje v Kranjski Gori pridružil Martin Čater, ki je bil šesti na superveleslalomu v Kvitfjellu, odlične občutke s superveleslaloma pa bo skušal prenesti tudi na veleslalom. Z ekipo za hitre discipline je v tej sezoni treniral tudi Miha Hrobat, ki pa ni pozabil na tehnični disciplini, iz ekipe za evropski pokal pa prihajata Žan Grošelj in Aljaž Dvornik. Samo Čater ne bo startal slaloma, ostala peterica pa bo vozila obe disciplini.

Bergant: Tekma je za vse velik izziv

"Za vse predstavlja domača tekma en velik izziv. Tudi danes na 'hang' treningu so vsi fantje dobro funkcionirali. Če bodo smučali tako, kot znajo, bodo v bistvu naredili vse, kar lahko," je dejal Klemen Bergant, vodja slovenske ekipe za domači tekmi.

Slovenskim reprezentantom so šli kranjskogorski prireditelji zelo na roko. V minulem tednu so imeli tri dni kakovostnega treninga na sami progi za svetovni pokal. Pod Vitrancem, v Podkorenu, so trenirali zelo dobro in veliko tudi januarja. Slovenci so dobili tudi priložnost za primerjavo z Italijani, Avstrijci in Rusi, s katerimi so preizkušali podkorenski teren.

Bergant pohvalil organizatorje

"Kranjsko Goro lahko samo pohvalim, upam, da bo to postal standard za naprej, da bomo lahko doma kakovostno trenirali tako kot v letošnji zimi. Sicer gre za ekipe, ki nam pozimi zelo pomagajo s treningi. Vedeti moramo, da imamo v tujini še vedno težave priti do pravih terenov za trening, zato imamo z njimi sklenjen dogovor. Edini način, kako se jim lahko zahvalimo za pomoč, pa je, da njihovi smučarji lahko trenirajo na poligonu v Kranjski Gori," je še dejal odgovorni trener za tehnične discipline v slovenski moški ekipi za svetovni pokal Bergant.

Benedik: Proga je v odličnem stanju

Predsednik organizacijskega odbora tekmovanja pod Vitrancem Gregor Benedik pričakuje znova dve odlični tekmi, tako za tekmovalce kot tudi za ljubitelje alpskega smučarja na tribunah in pred zasloni. Vremenska napoved sicer ni najboljša, po sneženju se obetajo padavine v obliki dežja, ampak le v popoldanskih urah. Tekmovalci naj bi tako ostali na suhem. "Proga je v odličnem stanju in samo upamo lahko, da nam slabo vreme tega ne pokvari," je dejal Benedik.

Prva vožnja ob 9.30, druga pa ob 12.30

Najboljši alpski smučarji se bodo prvič po svetovnem prvenstvu v St. Moritzu v Kranjski Gori merili v tehničnih disciplinah. Jutri bo na podkorenski strmini veleslalom, v nedeljo pa še slalom. Začetek obeh 1. voženj bo ob 9.30, finalni pa bosta na sporedu ob 12.30. Obe tekmi bosta pomenili še zadnjo priložnost za alpske smučarje, da si zagotovijo manjkajoče veleslalomske in slalomske točke za zaključek sezone, ki bo s finalnimi tekmami v ameriškem Aspnu.

Hirscher lani dobil obe tekmi

V Kranjski Gori so se zbrali vsi prejemniki odličij s pravkar končanega svetovnega prvenstva s prvim zvezdnikom Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, novim slalomskim in veleslalomskim svetovnim prvakom, ki bo branil lanski veleslalomsko in slalomsko zmago na podkorenski strmini.

A. V.