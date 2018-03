MMC TV: Ob 9.00 prvi uradni trening v Planici

Nastopa 13 Slovencev

22. marec 2018 ob 08:14

Planica - MMC RTV SLO

V Planici so danes na sporedu kvalifikacije za petkovo tekmo. Pred njimi bodo izvedli dva treninga, ki si ju boste lahko v živo ogledali na MMC TV. Začetek ob 9.00.

Na preizkusu letalnice so lahko v sredo zaradi vse močnejšega vetra opravili le eno serijo. Tudi za danes vremenoslovci napovedujejo kar močen veter, ki bi znal krojiti dogajanje.

Na štartni listi kvalifikacij je 69 letalcev, med njimi 13 Slovencev: s številko ena bo začel Cene Prevc, sledil mu bo Žiga Jelar in nato s številkama tri in štiri nekdaj izvrstna letalca, ki sta v tej zimi izpadla iz ekipe za svetovni pokal, Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Slednji je v Planici že zmagal leta 2012 in 2016, Tepeš pa leta 2013 in 2015.

Nato bodo od Slovencev nastopili še Bor Pavlovčič (5), Tomaž Naglič (6), Anže Lanišek (25) in Nejc Dežman (34) ter v drugi polovici v zadnjem obdobju najboljši slovenski predstavniki Jernej Damjan (42), Anže Semenič (55), Tilen Bartol (57), Peter Prevc (61) in Domen Prevc (66).

Slednji je na četrtem mestu skupnega seštevka poletov, s 74 točkami zaostaja le za norveško trojko Andreasom Stjernenom (180), Robertom Johanssonom (150) in svetovnim prvakom v poletih Danielom Andreem Tandejem (140). Slednji bodo tudi sklenili kvalifikacijske skoke.

Četrtek:

09.00: Uradni trening

10.00: Uradni trening

11.00: Kvalifikacije

19.30: Otvoritvena slovesnost v Ratečah

Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija

sledi Finalna serija

Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

R. K.