MOK potrdil nastop 22 severnokorejskih športnikov

Bach: Mejnik na dolgi poti

20. januar 2018 ob 14:25

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni olimpijski komite je potrdil, da bo lahko Severna Koreja februarja na olimpijske igre v Pjongčang v Južno Korejo poslala 22 športnikov, ki bodo tekmovali v petih disciplinah.

Odobrili so tudi skupni načrt Severne in Južne Koreje glede nastopa športnikov pod skupno enotno zastavo. Predsednik MOK-a Thomas Bach je v Lozani še dejal, da je komite potrdil tudi željo obeh Korej, da bi državi na igrah nastopili s skupno žensko hokejsko reprezentanco.

Severnokorejski športniki bodo tako na zimskih olimpijskih igrah sodelovali v hokeju, umetnostnem drsanju, hitrostnem drsanju na kratke proge, alpskem smučanju in teku na smučeh. Poleg športnikov bo Pjongjang na igre, ki se začnejo 9. februarja, poslal še 24 svojih predstavnikov in trenerjev ter 21 novinarjev in fotografov. "Današnji dan je mejnik na dolgi poti," je dejal Bach novinarjem po zasedanju komiteja. "Upam, da bodo zimske olimpijske igre v Pjongčangu odprle pot za svetlejšo prihodnost na Korejskem polotoku in povabile svet, da se pridruži v praznovanju upanja."

MOK se je v Švici sešel s predstavniki Južne in Severne Koreje in oblikoval pogoje za nastop severnokorejskih športnikov na igrah. Po športni plati sta si nastop zagotovila le umetnostna drsalca Rjom Tae Ok in Kim Džu Sik med športnimi pari.

T. J.