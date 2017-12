Paris preprečil novo zmagoslavje Svindala

Od Slovencev do točk le Boštjan Kline

28. december 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 28. december 2017 ob 15:46

Bormio - MMC RTV SLO

Dominik Paris je z zmago na enem izmed najtežjih smukov svetovnega pokala v Bormiu razveselil domače navijače in ponovil uspeh na progi Stelvio izpred petih let.

28-letni Italijan je v bitki centimetrov za štiri stotinke ugnal zmagovalca prejšnjih dveh smukov Norvežana Aksla Lunda Svindala in za 17 stotink njegovega rojaka Kjetila Jansurda.

Paris in Svindal sta bila na celotni progi v razmiku največ devetih stotink. Na zadnjem vmesnem času je bil Paris šest stotink za Norvežanom, vendar je v zaključku kljub manjši napaki prišel pred najboljšega smukača dosedanjega dela sezone.

Tik pod zmagovalnim odrom je ostal Beat Feuz (+0,31). Najboljši Avstrijec je bil Hannes Reichelt na 5. mestu (+0,39).

Paris je slavil devetič v svetovnem pokalu, osmič v smuku. Prvo zmago je dosegel prav na Stelviu konec leta 2012.

Od Slovencev do točk le Kline

Slovenska smukaška ekipa je znova nastopila pod pričakovanji. Boštjan Kline je štartal takoj za Parisom, a na progi, ki zaradi novozapadlega snega in višjih temperatur ni bila tako ledena kot v prejšnjih letih, ni bil konkurenčen najboljšim. Že na polovici proge si je nabral več kot sekundo zaostanka in ciljno črto prečkal 2,42 sekunde za Italijanom. Martin Čater je tekmo končal tri mesta za njim, Klemen Kosi je bil 50., Tilen Debelak pa 61.

V petek bo v Bormiu še alpska kombinacija.

Smuk (M), Bormio

Končni vrstni red: 1. D. PARIS ITA 1:56,95 2. A.-L. SVINDAL NOR +0,04 3. K. JANSRUD NOR 0,17 4. B. FEUZ ŠVI 0,31 5. H. REICHELT AVT 0,39 6. M. MAYER AVT 0,61 7. A. THEAUX FRA 0,85 8. M. FRANZ AVT 0,88 9. P. KÜNG ŠVI 1,03 10. M. OSBORNE-PARADIS KAN 1,12 . A.-A. KILDE NOR 1,12 ... 29. B. KLINE SLO 2,42 32. M. ČATER SLO 2,52 50. K. KOSI SLO 3,97 61. T. DEBELAK SLO 6,69

R. K.