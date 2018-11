Peter Pen: Led je prebit

Konec tedna vrnitev Ilke Štuhec

26. november 2018 ob 11:39

Lake Louise - MMC RTV SLO

Po ničli v smuku so se slovenski obrazi v Lake Louisu nekoliko razvedrili na uvodnem superveleslalomu sezone, na katerem sta se Boštjan Kline in Martin Čater uvrstila med 20.

Glavni trener za hitre discipline Peter Pen je prepričan, da je to šele začetek. "Zdaj je led prebit, tekme si bodo hitro sledile in treba bo izkoristiti vsako priložnost," je povedal Pen.

"Imeli smo željo, da bi bili znotraj sekunde za najhitrejšim in da bi dosegli dober izid. Boštjan in Martin sta smučala dobro, a z različnimi občutki. Boštjan je v zadnjem tednu porabil veliko energije na smukih, na sobotnem pa ni bilo rezultata. Glede na to, kaj se je dogajalo v prejšnjih dneh, je to zanj dober izid. Smučal je napadalno, in kot sem rekel, želeli smo biti znotraj sekunde, potem bi prišel dober izid, na katerem bi lahko gradili."

"Martin ima veliko v nogah, dobro smuča in funkcionira. Ta izid mu je prišel prav za naprej, ima pa gotovo več v nogah. Upam, da bo že v Beaver Creeku to pokazal. Klemen Kosi v zadnjih letih ni bil velikokrat med točkami, v nedeljo je smučal dobro in mi je žal, da ni vzel kakšne točke. Miha Hrobat je bil soliden, a z napako. Dve sekundi in pol sekunde zaostanka za zmagovalcem ni veliko in mislim, da bo letos prvič osvojil točke v superveleslalomu ali smuku," je prepričan Pen.

Karavana ostaja onstran Atlantika. Moški del belega cirkusa se bo preselil na ameriško stran meje v Beaver Creek. Smukačem se bosta pridružila še Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki bosta slovenska aduta na nedeljskem veleslalomu.

Ženski del karavane čakajo uvodne preizkušnje sezone v hitrih disciplinah v Lake Louisu. Znova bo na štartu Ilka Štuhec, ki se vrača po poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila celotno olimpijsko sezono. Za najhitrejšo slovensko smučarko se bo tekmovalni premor sklenil po 621 dneh, 30. novembra, ko jo čaka nastop v smuku. Na prizorišče v kanadskem Skalnem gorovju Mariborčanko vežejo lepi spomini, saj je predlani tam zmagala na obeh smukih.

BEAVER CREEK (M)

Petek ob 18.45: super-G

Sobota ob 19.00: smuk

Nedelja ob 17.45/20.45: veleslalom

LAKE LOUISE (Ž)

Petek ob 20.30: smuk

Sobota ob 20.30: smuk

Nedelja ob 19.00: super-G

Vse prenos na TV SLO 2 in MMC-ju!

R. K.