Kranjec med zimo že skoraj odnehal, v Planici pa dokazal, kaj zmore

Če ni motivacije, ni smisla

24. marec 2018 ob 15:32

Planica - MMC RTV SLO

"Tega, kar sem doživel letos, nisem še nikoli," je ob koncu zime dejal Robert Kranjec. Izkušeni smučarski skakalec je hkrati potrdil, da bo vztrajal vsaj še eno sezono in še ne misli odnehati.

Čeprav pa je bilo letos, ko je imel veliko težav med sezono, zelo težko in je vmes celo razmišljal o koncu dolge in bogate kariere: "Uspešne sezone nekatere stvari zakrijejo, ko pa si v takem položaju, pa vidiš, kakšni so drugi ljudje. Kar se tega tiče, sem bil globoko razočaran. Praktično sem za novo leto ostal sam doma, brez treningov, brez kakršnih koli načrtov, kako naprej, kam bom šel, kaj bom delal … Nič. Potem sem prosil Primoža Peterko in Staneta Baloha, ali grem lahko z njima na trening, ker nisem imel nobenega drugega. To je to. Kaj naj rečem, saj je bilo brez zveze, da sem sploh tedaj šel na trening. Z glavo nisem bil zraven, ker sem bil tako razočaran. Take stvari se na naši ravni ne bi smele dogajati."

V Planici prvič letos osvojil točke

"Zagotovo vztrajam vsaj še eno sezono. Upam, da mi bodo pokrovitelji še vedno stali ob strani, kar mi veliko pomeni. Tudi na policiji ostajam. Ko enkrat tega nimaš, je težko. Obenem bom vztrajal, dokler bom užival. Po pravici pa povem, da decembra in januarja ni veliko manjkalo, da bi odnehal. Takrat, ko sem ostal doma brez vseh načrtov, vse mi je padlo dol in se mi je kar stemnilo pred očmi," je dodal 36-letni skakalec s Kokrice pri Kranju, ki je s sedmimi zmagami za svetovni pokal četrti najuspešnejši Slovenec.

Dvakrat se je do zdaj na najvišjo stopničko zavihtel tudi v Planici. Tekme pred domačimi gledalci so bile zanj velika motivacija, a pred začetkom skakalnega praznika pod Poncami Kranjec ni vedel, kaj od zaključka svetovnega pokala lahko pričakuje. Vendarle stika s svetovno elito ni imel. V svetovnem pokalu je skakal do Engelberga. Brez točk je nato zapustil karavano, v drugi polovici zime pa se je pridružil B-ekipi, kjer je bil zelo zadovoljen s trenerjema Igorjem Medvedom in Juretom Šinkovcem, nastopal pa je v celinskem pokalu: "Energije sem imel že pred Planico dovolj, ampak ko nihaš, je težje. Tam smo tavali in hodili po celinskem pokalu, ko ne veš, ali se boš še vrnil v svetovni pokal ali ne. Vse je brez nekega cilja. Ni tako kot v svetovnem pokalu. Tiste tekme so res kavbojske. Ni neke linije, ampak smo se borili. Nikoli se nisem predal. Bila je dobra izkušnja, ampak upam, da nikoli več ne bom šel čez to. Smo se pa z Medvedom in Šinkovcem zelo dobro ujeli in všeč mi je bil njun načrt, ki smo ga na grobo naredili."

V planiških poletih zelo užival

Z dobrimi nastopi v Planici je, kot pravi, dobil veliko mero zadoščanja, hkrati pa je sebi in marsikomu dokazal, da je še vedno sposoben skakati in leteti na visoki ravni: "Z vsemi poleti sem zelo zadovoljen, škoda morda le za tega zadnjega. Na mizi sem hotel priti nekoliko bližje robu, a mi je malce ušlo in sem zagotovo izgubil deset metov. Toda kakor koli, užival sem v zraku in videl, da še vedno znam. Če bi prišel v boljši formi in z več tekmami, ko bi morda imel za sabo še kakšne uspešne tekme, bi bilo še bolje. Treba je vedeti, da smo v nacionalnem paketu na začetku štartne liste nekoliko hendikepirani. Smučina še ni stekla in tudi pogoji niso tako prilagojeni kot ob koncu."

V soboto je bil z desetim mestom najboljši Slovenec, na ekipni tekmi pa je k tretjemu mestu večji delež točk prispeval le Domen Prevc. Obenem je Kranjec tudi najvišje uvrščeni slovenski orel v posebnem seštevku Planica7, kjer pa je možnosti za še višjo uvrstitev izgubil, saj je končal sezono, kajti v nedeljo bo na štartu le 30 najboljših v tej sezoni svetovnega pokala: "Vedel sem, na kakšni ravni skačem, nisem pa vedel, kam sodim. Če bi mogoče dobil kakšno priložnost vsaj za polete, bi bila sezona lahko drugačna. Če potegnem črto, sem s Planico zadovoljen. Bil sem pod rahlim pritiskom, saj sem hotel sebi dati neko zadoščanje, hkrati pa tudi drugim pokazati, da še vedno znam. Zadovoljen sem s poleti, sploh glede na to, kakšen je bil prvi, ko sem še tipal in kako sem potem hitro napredoval," je dodal nekdanji svetovni prvak v poletih, ki je vidno užival v vsakem poskusu. Še posebej navdušen je bil s skokom v prvi seriji ekipne tekme in s sobotnim v finalu.

Če ni motivacije, ni smisla

Za naprej pravi, da je motivacija velika, vendar točnega načrta dela še nima sestavljenega. Poudarja, da je del B-ekipe, mora pa počakati, da bo jasno, kakšna bo struktura strokovnega štaba reprezentanc. Jasno je, da odnosi med njim in glavnimi trenerji A-ekipe niso takšni, kot so bili. "Goran mi je po tekmi čestital, jaz pa sem se mu zahvalil, da me je dal v ekipo. Tudi Jani mi je čestital in to je ta naša komunikacija. Se pozdravimo, to je pa to," je povedal Robi, ki je bil presenečen, da je dobil mesto za moštveno preizkušnjo, saj tega ni pričakoval. Glede prihodnosti trenerjev pravi, da o tem ne bi govoril, saj so zato odgovorni drugi. Sam si želi le pravi odnos in dobre pogoje. Zdaj bo sledil teden dni počitka, potem pa želi začeti delati bazo za naslednjo zimo. Maja si bo vzel 16 dni predaha, zato pa želi bazični del priprav narediti že pred tem, saj je lani, ko se je vračal po težki poškodbi kolena, zaradi česar je izpustil vso predolimpijsko sezono, to pogrešal.

"Moja motivacija je vedno bila Planica, mogoče sem upal tudi na Vikersund, ampak pač ni šlo. Kakor koli, borili smo se. Glavno je, da imaš motivacijo, da rad to delaš. Ne smejo se ti stvari zameriti, kot so se meni med zimo. To je način življenja. Ni, da greš za uro ali dve v fitnes, ampak moraš cel dan živeti s tem. Če ni motivacije, ne vidim smisla, saj je v skokih preveč enega odrekanja, kar se tiče prehrane, potem te veliko ni doma, ves čas se igraš z enimi občutki … Ni lahko. Če to delaš z veseljem, je super. Ko pa enkrat ni tako, da se mučiš in obremenjuješ sebe in vse okoli sebe, pa nima smisla," je dodal Kranjec, ki je letos v Planici 200. poletel prek 200 m. Rekorder pri tem štetju je zdaj že pri 206 poletih prek nekoč magične meje.

Tilen Jamnik