Peter Prevc je pred dvema letoma v Nižnem Tagilu, ko so skakalci zadnjič nastopili v Rusiji, zmagal. Foto: Reuters

Smučarski skoki: Lanišek neuspešen v kvalifikacijah za drugo tekmo

Prenos na TVSLO 2 in MMC TV

3. december 2017 ob 15:44

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 16:03

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

V Nižnem Tagilu so smučarski skakalci opravili kvalifikacije pred drugo tekmo v ruskem skakalnem središču. Nastop si je zagotovilo šest Slovencev.

Neuspešen je bil tokrat Anže Lanišek, ki je zmogel le 103,0 m in bil na 58. mestu. Domžalčan, ki je izvrstno skakal na poletni veliki nagradi, se v letošnji zimi ne znajde. Je še brez točk, neuspešen je bil tudi v Rusiji, na skakalnici, kjer je s četrtim mestom prišel pred dvema letoma do uspeha kariere. Kvalifikacije je sicer dobil Daniel Andre Tande, ki je skočil 134,5 m, drugi je bil Andreas Wellinger, tretji pa Simon Ammann. Anže Semenič je bil najboljši Slovenec na 19. mestu, 21. je bil Peter Prevc, Tilen Bartol je zasedel 23., 24. je bil Jernej Damjan, Timi Zajc 31., Robert Kranjec pa 45.

V soboto je v Nižnem Tagilu slavil Nemec Richard Freitag pred Norvežanoma Danielom Andrejem Tandejem in Johannom Andrejem Forfangom. Štirje Slovenci so prišli do točk. Anže Semenič je z devetim mestom postavil izid kariere. To je z 12. mestom uspelo tudi Timiju Zajcu, ki je prvič v karieri osvojil točke svetovnega pokala. Peter Prevc je bil 13., Jernej Damjan, ki je v Rusijo prišel na krilih zmage v Ruki, pa je bil 18.

Naslednji teden se karavana seli v Nemčijo, kjer bosta ekipna in posamična tekma v Titisee-Neustadtu.

Tilen Jamnik