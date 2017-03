Kvalifikacije Aaltu, Peter Prevc do druge daljave

Na četrtkovi tekmi vsi štirje slovenski skakalci

1. marec 2017 ob 16:38,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 18:08

Lahti - MMC RTV SLO

Kvalifikacije za četrtkovo tekmo na veliki skakalnici na SP-ju v nordijskih disciplinah v Lahtiju je dobil Finec Antti Aalto. Na tekmi bodo nastopili vsi štirje slovenski skakalci.

Aalto je presenetil z najdaljšim skokom kvalifikacij, doskočil je pri 128,5 m in suvereno zmagal. Drugo mesto je osvojil Norvežan Andreas Stjernen (125 m), tretji je bil Daiki Ito (121,5 m).

P. Prevc: Med skakanjem sem užival

Na tekmo so se sicer uvrstili vsi štirje slovenski skakalci. Skozi kvalifikacijsko sito so se prebili Jernej Damjan, Anže Lanišek in Jurij Tepeš, medtem ko je bil Peter Prevc na tekmo že uvrščen. "Danes sem bil s skoki kar zadovoljen. Čutil sem zrak, ki me drži, med skakanjem sem užival - in to je to, kar iščem," je po kvalifikacijah dejal lanski zmagovalec velikega kristalnega globusa, o težkih razmerah - v Lahtiju je danes snežilo, pozneje tudi deževalo -, je povedal: "Razmere so kar zanimive. Zdaj že mal dež pada, na skakalnici že kar nekaj časa sneži. Sneg se nabira v zaletno smučino, zdi se mi, da so se malo nabrale kepe, ampak očitno mi to ustreza." Prevcu je uspel drugi najdaljši skok kvalifikacij, doskočil je pri 127,5 m.

Damjan je skočil 113,5 m in osvojil 25. mesto, Lanišek je pristal pri 109,5 m, kar je bilo dovolj za 30. mesto, Tepeš je bil s 107 m na koncu 36. Domen Prevc je po včerajšnjem treningu, ko je v prvi seriji skočil le 76 metrov, po dogovoru z Goranom Janusom, glavnim trenerjem slovenske skakalne reprezentance, končal nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu.

V boj za odličja ob 17.30

Četrtkova tekma se bo začela ob 17.30, v neporednem prenosu si jo boste lahko ogledali na TV SLO 2 in na MMC-ju. Lanišek bo nastopil s številko 28, Damjan bo imel številko 29, Tepeš 34, Peter Prevc pa 42. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Falunu je naslov na veliki napravi osvojil Severin Freund, drugi je bil Gregor Schlierenzauer, tretji pa Rune Velta. Peter Prevc je osvojil četrto mesto, za bronom je zaostal za točko in desetinko. Damjan je bil 25., Nejc Dežman 26.

SP v nordijskih disciplinah, Lahti

Smučarski skoki (M), velika skakalnica

Kvalifikacije: daljava točke 1. A. AALTO FIN 128,5 123,4 2. A. STJERNEN NOR 125,0 121,8 3. D. ITO JAP 121,5 116,3 4. V. POLAŠEK ČEŠ 119,5 114,8 5. S. AMMANN ŠVI 124,0 114,5 6. J. MÄÄTÄ FIN 119,5 113,5 7. V LARINTO FIN 117,5 112,4 8. T. VANCURA ČEŠ 118,0 111,3 9. D. KUBACKI POL 119,0 110,9 N. KASAI JAP 119,0 110,9 ... 25. J. DAMJAN SLO 113,5 101,3 30. A. LANIŠEK SLO 109,5 97,2 36. J. TEPEŠ SLO 107,0 88,3 P. Prevc (127,5 m) je bil na tekmo že uvrščen.

