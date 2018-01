Stjernen poletel do prve zmage, Damjan po 5. mestu diskvalificiran

Semenič in Domen Prevc najboljša v poskusni seriji

13. januar 2018 ob 12:59,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 16:39

Bad Mitterndorf,Tauplitz - MMC RTV SLO

Na Kulmu so na prvi tekmi poletov v olimpijski zimi kraljevali norveški letalci. Zmagal je Andreas Stjernen, najboljši Slovenec Jernej Damjan pa je bil na koncu diskvalificiran.

Stjernenu se je najbolj približal rojak Daniel Andre Tande. Popolno norveško slavje je preprečil Švicar Simon Ammann, ki se je zelo razveselil tretjega mesta. Četrti je bil nato norveški rekorder Robert Johansson, za njim pa se je uvrstil Damjan, ki pa je bil na koncu tako kot osmi Johann Andre Forfang zaradi dresa diskvalificiran. Najboljši Slovenec trenutno v svetovnem pokalu je vseeno dobil dve točki svetovnega pokala, saj je bil tako uvrščen na 29. mesto, Norvežan pa je bil 30.

Peti je bil tako zimzeleni Japonec Noriaki Kasai, šesti pa po diskvalifikacijah najboljši Slovenec Peter Prevc, ki je popravil najboljši izdi sezone. Z osmim mestom je najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu dosegel Anže Semenič, do najboljše uvrstitve v letošnji zimi je z 11 mestom prišel Domen Prevc, točke pa je na 18. mestu osvojil še Tilen Bartol. Brez finala je od slovenske šesterice ostal le Žiga Jelar, ki je bil 35.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 205,0 211,0 Žiga JELAR 177,0 / Anže SEMENIČ 211,5 220,5 Tilen BARTOL 190,5 206,5 Peter PREVC 219,0 214,0 Jernej DAMJAN 218,5 228,5



Slovenci, ki so v petek na treningih in v kvalifikacijah leteli odlično, so znova dosegli lep ekipni uspeh, a ponovno je manjkala pika na i, sploh glede na nastope na Kulmu do zdaj. Navdušili so v poskusni seriji, ko sta bila z 233,0 m in 227,5 m najboljša Semenič in Domen Prevc, v prvi seriji pa sta se izkazala Peter Prevc z 219,0 m in Jernej Damjan z 218,5 m, ki sta bila tretji in četrti.

Že po polovici preizkušnje na avstrijski velikanki je bil v najboljšem položaju Stjernen. 29-letni specialist za polete je izkoristil odlične razmere in z 229,0 za dobrih šest točk prehitel konkurenco. Najbolj se mu je približal Ammann, ki je pristal pri 218,0, Švicar pa je imel dobro točk naskoka pred Prevcem. V finalu je najprej rokavico konkurenci vrgel Kasai, ki je poletel 227,0 m. Sledil je silovit napad Tandeja, ki je z 240,5 m poskrbel za daljavo letošnjega Kulma. Johansson in Clemens Aigner, ki je bil s sedmim mestom, kar je najboljša uvrstitve njegove kariere, na koncu presenetljivo najboljši Avstrijec, sta zaostala za Tandejem.

Izjemen Norvežanov polet je bil prevelik zalogaj tudi za oba Slovenca. Damjan je v drugo sicer nastopil odlično, ko je pristal pri 228,5 m in dobil tudi izjemno lepe ocene, nekoliko slabši polet pa je uspel Peter Prevcu, ki je z 244,0 m sicer rekorder Kulma, ko je pred dvema letoma tu tudi postal svetovni prvak. Prekratek je bil za Tandeja tudi Ammann, a je bil zelo vesel, ko se je izpisala številka dve. Na napad rojaka pa je znal odgovoriti Stjernen, ki je z 226,0 m potrdil prvo zmago v karieri.

Janus: Malo, a dovolj za diskvalifikacijo

Semenič je v drugi seriji pridobil eno mesto, Domen Prevc dve, Bartol pa pa kar devet. Še naprej se na velikanki pod hribom Kulmkogel ne znajde trenutno vodilni skakalec svetovnega pokala in zmagovalec novoletne turneje Poljak Kamil Stoch, ki je bil po dveh skrimnih poletih 21.

"Jernej je bil diskvalificiran zaradi propustnosti dresa, ki po FIS pravilih mora biti 40, Jernej pa ima 38. To je v bistvu zelo malo, a dovolj za diskvalifikacijo. Glede tega sem zelo razočaran, a jutri je nov dan. Peter je končal na šestem mestu in to je v redu. Za kaj več bo treba sestaviti dva vrhunska skoka. Domen se je v svetovnem pokalu do zdaj vrtel med 25. in 30. mestom, zdaj pa je kar na enkrat višje in ko si tam, si želiš še več. In takrat se dogajajo napake in enostavno bo moral tudi on narediti dva dobra skoka za kaj več. Z Anžetom smo se že pred prihodom na Kulm šalili, da mora izboljšati moj rezultat od tukaj, ko sem bil osmi. Danes je bil osmi in je rezultat izenačil in upajmo, da bo jutri še bolje," je po tekmi povedal glavni slovenski trener Goran Janus.

V nedeljo bo na letalnici med vasicama Tauplitz in Bad Mitterndorf še ena tekma, ki se bo s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju začela ob 14.15. Zatem letalce čaka svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, kjer bo na letalnici Heinija Klopferja naslov branil Peter Prevc.

Končni vrstni red: daljave točke 1. A. STJERNEN NOR 229,0/226,0 407,6 2. D. A. TANDE NOR 210,5/240,5 405,1 3. S. AMMANN ŠVI 218,0/227,5 399,9 4. R. JOHANSSON NOR 211,5/230,0 399,0 5. N. KASAI JAP 216,0/227,0 395,0 6. P. PREVC SLO 219,0/214,0 392,4 7. C. AIGNER AVT 215,5/216,5 388,3 8. A. SEMENIČ SLO 211,5/220,5 386,0 9. S. KRAFT AVT 205,5/223,5 385,5 10. M. EISENBICH. NEM 204,0/217,0 376,7 11. D. PREVC SLO 205,0/211,0 372,1 ... 18. T. BARTOL SLO 190,5/206,5 352,6 29. J. DAMJAN * SLO 218,5 195,4 Brez finala: 35. Ž. JELAR SLO 177,0 144,7 * - Damjan (5. mesto) in Forfang (8.) sta bila diskvalificirana.

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. STJERNEN NOR 229,0 205,6 2. S. AMMANN ŠVI 218,0 199,4 3. P. PREVC SLO 219,0 198,3 4. J. DAMJAN SLO 218,5 195,4 5. C. AIGNER AVT 215,5 193,1 6. R. JOHANSSON NOR 211,5 190,8 7. D. A. TANDE NOR 210,5 190,5 8. N. KASAI JAP 216,0 189,9 9. A. SEMENIČ SLO 211,5 189,2 10. J. A. FORFANG NOR 209,0 187,6 11. S. KRAFT AVT 205,5 187,1 12. Č. KOŽIŠEK ČEŠ 210,0 186,4 13. D. PREVC SLO 205,0 186,3 ... 27. T. BARTOL SLO 190,5 162,8 35. Ž. JELAR SLO 177,0 144,7

SKUPNI VRSTNI RED Po 12. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 733 2. R. FREITAG NEM 711 3. A. WELLINGER NEM 585 4. D. A. TANDE NOR 565 5. S. KRAFT AVT 428 6. D. KOBAJAŠI JAP 410 7. A. FANNEMEL NOR 375 8. J. A. FORFANG NOR 353 9. R. JOHANSSON NOR 344 10. M. EISENBICHLER NEM 338 13. J. DAMJAN SLO 276 17. P. PREVC SLO 200 24. A. SEMENIČ SLO 109 25. T. BARTOL SLO 101 30. T. ZAJC SLO 70 37. Ž. JELAR SLO 36 38. D. PREVC SLO 31 47. N. DEŽMAN SLO 6

Poleti (1/5): 1. A. STJERNEN NOR 100 2. D. A. TANDE NOR 80 3. S. AMMANN ŠVI 60 4. R. JOHANSSON NOR 50 5. N. KASAI JAP 45 6. P. PREVC SLO 40 8. A. SEMENIČ SLO 32 11. D. PREVC SLO 24 18. T. BARTOL SLO 13 29. J. DAMJAN SLO 2

Pokal narodov (15/31): 1. NORVEŠKA 3.279 2. NEMČIJA 3.119 3. POLJSKA 2.488 4. AVSTRIJA 1.701 5. SLOVENIJA 1.429 6. JAPONSKA 1.269

Tilen Jamnik